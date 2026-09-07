Він записав відеозвернення безпосередньо з центру Святогірська на фоні Свято-Успенської Святогірської лаври.

Що відбувається у Святогірську

Білецький звернувся до російського військового та військово-політичного керівництва.

Знімайте свої клоунські носи та різнокольорові перуки. Не виглядайте дурнями. 60-та механізована бригада Третього армійського корпусу повністю контролює місто,

– сказав він.

Генерал додав, що Святогірськ, фактично, залишається тиловою зоною, і що у місті не було жодного російського солдата.

Звернення Білецького: дивіться відео

Нагадаємо, що Путін заявив, що за останній місяць під контроль російських військ нібито перейшли 14 населених пунктів, зокрема, Святогірськ та Козача Лопань.

Власне, питання Донбасу стало одним із ключових у переговорах щодо завершення війни в Україні з американською стороною. Кремль усіляко намагається нав'язати виведення українських військ із незавойованих територій, переслідуючи власні юридичні та політичні цілі.

У Путіна переконані, що зможуть повністю захопити Донбас до кінця 2026 року. Але військове командування намагається переконати вище політичне керівництво продовжити термін виконання наказу до 31 березня 2027 року.