Россияне устроили себе яркое самоубийство на Херсонщине

Я неоднократно отмечал, что россияне могут наступать, когда у них есть артиллерия и обеспеченный "огневой вал".

"Вторую армию мира" колбасит

Аналогично и в обороне. В настоящее время они не могут эффективно осуществлять ни то, ни другое.

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И именно сейчас они занимаются суицидальной рефлексией. Стягивают на левом берегу (Херсонщины – 24 канал) артиллерию для прикрытия инфантильных на правом берегу. Но эта история имеет по меньшей мере два парадоксальных момента.



На обоих берегах Херсона россияне попали в патовую ситуацию / Фото Lb.ua

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Два контрольных выстрела

Первый – у россиян мало БК для реализации "огневого вала" в обороне.

– у россиян мало БК для реализации "огневого вала" в обороне. Второй – стягивая артиллерию, они обнажают Запорожскую локацию и подставляют свои подразделения под высокоточные удары значительно более дальнобойных средств Вооруженных Сил Украины.

Это уже суицидальный пат не только правобережной группировки, но и левобережной.

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