Украина сможет провести контрнаступательные операции в 2024 - 2035 годах: в ISW указали, что нужно

Украина попытается перехватить тактическую инициативу на поле боя, проводя ограниченные контратаки на отдельных участках фронта. Возможности и интенсивность контратак будет зависеть от поступления западной помощи.

Об этом говорится в оценках Института изучения войны (ISW). Там считают, что украинские войска будут обороняться следующие 6 месяцев и не смогут провести широкомасштабную контрнаступательную операцию до 2025 года.

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Ограниченные контратаки

При этом отмечают, что украинские защитники уже пытаются перехватить тактическую инициативу, проводя ограниченные контратаки на отдельных участках фронта.

"ВСУ будут способны проводить ограниченные контрнаступательные операции, даже находясь в обороне, в зависимости от поступления западной помощи", – говорится в отчете.

Контрнаступления не будет до 2025 года

The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника НАТО пишет, что Силам обороны Украины придется дождаться большей западной помощи в сфере безопасности и развернуть больше своих сил на фронте, прежде чем проводить контрнаступательные операции. И что Украина, вероятно, не сможет провести эти операции до 2025 года.

Чиновник также отметил, что украинские войска будут в оборонительном режиме в течение следующих 6 месяцев (до января 2025 года). При этом россиянам вряд ли удастся достичь значительных успехов за это время.

Анализ ISW

Аналитики ISW тоже считают, что российские оккупанты вряд ли смогут достичь оперативно значимых успехов в Украине, а кремлевские нарративы о "мнимых победах" предусматривают "постепенное ползучее продвижение российских войск, а не быстрое оперативно значимое маневрирование".

Сейчас Украина решает кадровые проблемы и формирует несколько новых бригад, а предоставление западной помощи по безопасности, необходимой для оснащения этих бригад, определит, когда и в каком масштабе Украина сможет контратаковать.

Меньшие украинские контрнаступательные операции помогут в достижении оперативно важных целей. Это позволит ВСУ подорвать способность России использовать инициативу на всей линии фронта и уменьшить давление на украинские силы,

– говорится в отчете.

В то же время эти операции не обязательно должны быть отдельными широкомасштабными. Это может быть серия успешных сложных контрнаступательных операций, которые будут происходить в конце 2024 и продолжатся в 2025 году.