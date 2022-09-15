Убегали в панике и оставили дорогое вооружение, – разведка об отступлении россиян на Харьковщине

Украинские военные продолжают контролировать только что освобожденные населенные пункты Харьковщины. Российские оккупанты отошли к западу от реки Оскол.

Способ отвода российских войск за последнюю неделю был разным. Некоторые подразделения отступили в относительно хорошем порядке, в то время как другие скрылись в панике.

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Россияне в панике убегали с Харьковщины

Высокоценное оборудование, оставленное отступающими российскими войсками, имело средства, необходимые для того, чтобы включить российский артиллерийский стиль ведения войны. Среди них есть контрбатарейный радар ZOOPARK и артиллерийская машина управления IV14.

Оставшееся вооружение подчеркивает неорганизованное отступление некоторых российских подразделений и, вероятно, локальные сбои в командовании и управлении,

– отметили в разведке Великобритании.

Оккупанты бежали, как мыши, – десантники рассказали, как освободили Изюм

Решительное контрнаступление ВСУ в Харьковской области стало неожиданностью для оккупантов. Впечатляет, но они даже не пытались защищать Изюм, который является стратегически ценным.

Вместо этого они бросали технику, добивали раненых и разбегались по лесам. Об этом рассказали десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины.

Бойцы именно этой бригады, среди прочих, освобождали Харьковщину. А оккупанты убегали под их мощью.

"Они (оккупанты – 24 канал) убегали, как мыши… Бросали все: технику, своих людей", – сказали бойцы.

Сейчас десантники помогают местным гражданским и возвращают Изюм к мирной жизни.

В Сухопутных войсках ВСУ также рассказали, что оккупанты оставили немало техники. Часть повреждена, однако есть и вполне пригодная для использования. Вероятно, после ремонта и перекраски некоторая техника оккупантов будет помогать ВСУ по-настоящему освобождать Украину. Вот такой он – "ленд-лиз от россиян".

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