Во время бегства рашисты занимаются массовым мародерством. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Важно ВСУ нанесли большое оперативное поражение россии, быстро отвоевав почти всю Харьковщину, – ISW
Россияне воруют все подряд
Оккупанты грузят на машины отобранные у украинцев генераторы, телефоны, компьютеры. Также зафиксировали нередкие случаи грабежей школ. Из спортзалов выносят даже турники и спортивные снаряды.
В одном из сел захватчики угнали автобус и бросили в 6 километрах. В нем обнаружили 36 тел оккупантов.
В разведке отметили, что личному составу подразделений квазиреспублики "ДНР", которые недавно дислоцировались в Изюме, пришлось отступить на 60 километров от города из-за отсутствия пополнения боекомплекта и топлива.
Их родственники шокированы рассказами о наступлении Украины, поскольку в российских СМИ озвучивается обратная информация – об успешном наступлении рашистов,
– добавили в ведомстве.
Контрнаступление на Харьковщине: что известно
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободили более 30 населенных пунктов Харьковской области. В американском институте войны сообщили, что уже освободили от российских оккупантов более 2 500 квадратных километров Харьковщины.
- Сначала от оккупантов зачистили Балаклею. Над городом 10 сентября официально подняли Государственный флаг.
- Заммэра Изюма Владимир Мацокин подтвердил, что город освободили из-под оккупации. Он написал, что над самой высокой точкой Харьковщины уже развевается сине-желтый флаг. Перед этим в сети начали распространять видео, на которых видно, что украинские войска заходят в Изюм Харьковской области.
- Украинские воины уже зашли в Купянск. Они развернули сине-желтое знамя возле здания городской администрации.
- Накануне в сети появилось фото, на котором можно увидеть, как украинский флаг развевается в пограничном Волчанске. В центре города, конечно, уже находятся украинские военные.
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