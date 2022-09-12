Під час втечі рашисти займаються масовим мародерством. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Важливо ЗСУ завдали великої оперативної поразки росії, швидко відвоювавши майже всю Харківщину, – ISW
Росіяни крадуть все підряд
Окупанти вантажать на машини відібрані в українців генератори, телефони, комп'ютери. Також зафіксували непоодинокі випадки грабунків шкіл. Зі спортзалів виносять навіть турніки та спортивні снаряди.
В одному з сіл загарбники викрали автобус та покинули за 6 кілометрів. В ньому виявили 36 тіл окупантів.
У розвідці зазначили, що особовому складу підрозділів квазіреспубліки "ДНР", що донедавна дислокувались в Ізюмі, довелося відступити на 60 кілометрів від міста, через відсутність поповнення боєкомплекту та палива.
Їхні родичі шоковані розповідями про наступ України, оскільки в російських ЗМІ озвучується зворотна інформація – про успішний наступ рашистів,
– додали у відомстві.
Контрнаступ на Харківщині: що відомо
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів Харківської області. В американському інституті війни повідомили, що вже звільнили від російських окупантів понад 2500 квадратних кілометрів Харківщини.
- Спочатку від окупантів зачистили Балаклію. Над містом 10 вересня офіційно підняли Державний прапор.
- Заступник мера Ізюма Володимир Мацокін підтвердив, що місто звільнили з-під окупації. Він написав, що над найвищою точкою Харківщини вже майоріє синьо-жовтий прапор. Перед цим у мережі почали поширювати відео, на яких видно, що українські війська заходять в Ізюм, що на Харківщині.
- Українські воїни вже зайшли до Куп'янська. Вони розгорнули синьо-жовтий прапор біля будівлі міської адміністрації.
- Напередодні у мережі з'явилося фото, на якому можна побачити, як український прапор майорить у прикордонному Вовчанську. У центрі міста, ясна річ, уже перебувають українські військові.
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