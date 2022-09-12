Під час втечі рашисти займаються масовим мародерством. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Важливо ЗСУ завдали великої оперативної поразки росії, швидко відвоювавши майже всю Харківщину, – ISW

Росіяни крадуть все підряд

Окупанти вантажать на машини відібрані в українців генератори, телефони, комп'ютери. Також зафіксували непоодинокі випадки грабунків шкіл. Зі спортзалів виносять навіть турніки та спортивні снаряди.

В одному з сіл загарбники викрали автобус та покинули за 6 кілометрів. В ньому виявили 36 тіл окупантів.

У розвідці зазначили, що особовому складу підрозділів квазіреспубліки "ДНР", що донедавна дислокувались в Ізюмі, довелося відступити на 60 кілометрів від міста, через відсутність поповнення боєкомплекту та палива.

Їхні родичі шоковані розповідями про наступ України, оскільки в російських ЗМІ озвучується зворотна інформація – про успішний наступ рашистів,

– додали у відомстві.

Контрнаступ на Харківщині: що відомо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів Харківської області. В американському інституті війни повідомили, що вже звільнили від російських окупантів понад 2500 квадратних кілометрів Харківщини.

Спочатку від окупантів зачистили Балаклію. Над містом 10 вересня офіційно підняли Державний прапор.

Заступник мера Ізюма Володимир Мацокін підтвердив, що місто звільнили з-під окупації. Він написав, що над найвищою точкою Харківщини вже майоріє синьо-жовтий прапор. Перед цим у мережі почали поширювати відео, на яких видно, що українські війська заходять в Ізюм, що на Харківщині.

Українські воїни вже зайшли до Куп'янська. Вони розгорнули синьо-жовтий прапор біля будівлі міської адміністрації.

Напередодні у мережі з'явилося фото, на якому можна побачити, як український прапор майорить у прикордонному Вовчанську. У центрі міста, ясна річ, уже перебувають українські військові.

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