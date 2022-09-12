Під час втечі рашисти займаються масовим мародерством. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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Росіяни крадуть все підряд

Окупанти вантажать на машини відібрані в українців генератори, телефони, комп'ютери. Також зафіксували непоодинокі випадки грабунків шкіл. Зі спортзалів виносять навіть турніки та спортивні снаряди.

В одному з сіл загарбники викрали автобус та покинули за 6 кілометрів. В ньому виявили 36 тіл окупантів.

У розвідці зазначили, що особовому складу підрозділів квазіреспубліки "ДНР", що донедавна дислокувались в Ізюмі, довелося відступити на 60 кілометрів від міста, через відсутність поповнення боєкомплекту та палива.

Їхні родичі шоковані розповідями про наступ України, оскільки в російських ЗМІ озвучується зворотна інформація – про успішний наступ рашистів,
– додали у відомстві.

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