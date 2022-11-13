В возвращение не верят даже пропагандисты: из прогноза погоды на НТВ исчез Херсон

Российские пропагандисты после так называемой аннексии временно оккупированных территорий Юга с радостью показывали украинские города в своем прогнозе погоды. Однако после бегства оккупантов они почему-то оттуда исчезли.

ВСУ зашли в Херсон 11 ноября, сообщает 24 канал. Счастливые горожане встречали украинских защитников с желто-голубыми флагами.

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Из российских прогнозов погоды исчез Херсон

На российских телеканалах еще недавно показывали прогнозы погоды, в которых были временно оккупированы украинские города – Херсон, Мелитополь, Луганск и Симферополь.

По всей вероятности, так пропагандисты пытались убедить россиян в том, что "спецоперация идет по плану", а путинская аннексия украинских территорий удалась.

Ведь жители оккупированных территорий, в частности Херсонщины, не смогли бы посмотреть этот прогноз погоды, поскольку захватчики разрушили там телевизионные башни.



На российских каналах показывали прогноз погоды в оккупированных городах / Скриншот с видео

Однако у россиян что-то в очередной раз пошло не так, и оккупационная армия была вынуждена бежать на правый берег Днепра. ВСУ взяли Херсон под свой контроль.

Удивительно, но после этого пропагандисты признали, что город не часть России, и убрали его из своего прогноза погоды.

По прогнозу погоды на кац**ском НТВ убрали Херсон. Можете сразу убирать и Севастополь, чтобы дважды не вставать,

– отметили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Заметим, что из российского прогноза также исчезли до сих пор оккупированные россиянами Луганск и Мелитополь. Пользователи сети шутят, что на НТВ, наверное, что-то знают, дают небольшую подсказку, откуда захватчики тоже скоро убегут.



Херсон и Мелитополь исчезли из прогноза погоды НТВ / Скриншот с видео

Кратко о ситуации на Херсонщине

Президент Владимир Зеленский рассказал, что стабилизационные мероприятия ввели в 226 населенных пунктах Юга – на этих территориях проживают более 100 тысяч человек.

В свою очередь, глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич отметил, что 14 ноября в центре Херсона будут работать взрывотехники. Горожанам не стоит выходить на улицу, чтобы не рисковать своим здоровьем и жизнью.

Местный активист Владимир Молчанов отметил, что путинские командиры не успели перекинуть на левый берег всех своих военнослужащих. Теперь они разгуливают деоккупированными территориями в штатском.

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