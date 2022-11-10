Оккупанты убегают с правого берега Днепра на левый на краденых моторных лодках

Вдоль всей береговой линии в Херсоне слышны моторные лодки. Скорее всего, это оккупанты убегают из города.

Также в некоторых местах в Херсоне появилась украинская связь. Первым об этом сообщил херсонский журналист Константин Рыженко.

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В Херсонской области сегодня жарко

Вечером 10 ноября в районе Антоновского моста раздались громкие взрывы. Рыженко предположил, что его могли взорвать, но эту информацию необходимо проверить. Также по всей береговой линии Херсона слышны звуки моторных лодок.

По всей береговой линии Херсона слышны моторные лодки, по крайней мере, от консервного до фрегата фиксировали. Местами есть Украинская связь,

– написал он.

Другие местные паблики впоследствии начали писать, что российские захватчики убегают из города на моторных лодках. Появилось видео, на котором слышны звуки моторных плавательных средств.

Громкие взрывы в районе Антоновского моста: смотрите видео

Шум моторных лодок в Херсоне: смотрите видео

Взрывы раздались в Новой Каховке

На этом фоне появилась информация, что взрывы раздавались в Новой Каховке и в районе Каховской ГЭС. Что там случилось – пока неизвестно. Херсонские паблики пишут, что ВСУ ударили по российской переправе в районах Новой Каховки и Берислава, а враги бросают технику и всплывают на шлюпках. Движение по дамбе вроде бы остановлено.

Призываем жителей Херсонской области находиться в укрытиях.

Заметим, что за минувшие сутки ВСУ полностью освободили 12 населенных пунктов Херсонской области. Эту информацию официально подтвердили в Генштабе.

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