Театр юного зрителя

9 ноября командование захватчиков, после действительно мхатовской паузы, объявило об официальной реализации плана эвакуации (т.е. бегства) своих войск из Херсона – единственного областного центра Украины, который был в руках россиян по итогам агрессивной кампании 2022 года. 24 канал попытался проанализировать, как и когда ВСУ могут освободить Херсон.

Ловушка или авантюра уличных боев Что происходит в Херсоне и куда бегут оккупанты

Россия уже успела объявить, что пришла сюда навсегда, назвала Херсон своей неотъемлемой территорией и якобы распространила на город и округ свой "ядерный зонтик". Впрочем, в самый нужный момент мощного ливня зонтик не раскрылся.

О необходимости эвакуации из Херсона командующий оккупантов Суровикин публично объявил еще 18 октября 2022 года. Эти слова дали старт уже нескрываемому мародерству и вывозу всех и всего. 3 ноября в Херсоне даже исчезли русские флаги и осиротели блокпосты. Россия будто бы приглашала ВСУ к уличным боям.

9 ноября Шойгу и Суровикин разыграли сценку на двоих: было объявлено об отражении контрнаступления и "победе", после которой возникла критическая необходимость отвода всех войск со всего правобережья Днепра и Херсона.

Генералы объяснили такое решение "заботой об армии и людях". Это, мягко говоря, противоречит российской военной науке и стратегии. Российские пропагандисты мгновенно увидели параллели с Кутузовым и сдачей Москвы. Разница лишь в том, что в 1812 году русские военные были на своей земле, а ныне являются оккупантами (однако, на этом россияне решили не акцентировать внимание, а само отступление на пропагандистском ТВ назвали просто "доклад").

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Режиссером этого спектакля, конечно, были не Шойгу и Суровикин, а Путин. Именно он принимает стратегические решения и вынужден был отдать приказ о бегстве. Военные это сделали бы еще летом, когда после появления HIMARS на южном фронте российская группировка была фактически отрезана от баз снабжения на левом берегу.

Почему не стоит торопиться

Украинская разведка действительно подтверждает отступление россиян — они бросили так называемую первую линию обороны, начали формировать колонны для эвакуации. Эти колонны стали мишенями украинской артиллерии и авиации.

Обратите внимание! Сегодня Россия отступает и теряет свое войско в арьергардных боях. Очевидно, оккупанты избрали из плохого варианта (эвакуировать армию в условиях, когда все переправы находятся под огневым контролем ВСУ) и очень плохого (уничтожение всей правобережной численности россиян) именно первый и ныне спасают хотя бы часть комбатантов.

Понятно, что это никакой не жест жесткой воли, а вынужденное решение, к которому Россию вынудила Украина. На этот раз даже обошлось без "референдума".

Также понятно, что Украине эта операция дается непросто. Враг оставляет после себя выжженную землю, уничтожает все коммуникации, обильно засевает минами и пытается огрызаться своей артиллерией и авиацией. Россия даже взорвала мосты через Ингулец у себя в тылу и переправляется через понтонные переправы, чтобы исключить риск накрытия колонн на берегу и быстрых прорывов ВСУ (изучили опыт сентябрьской Харьковской операции).

По словам Валерия Залужного, украинские военные, на Херсонском направлении, с 1 октября отбили у оккупантов территорий площадью до 1381 квадратных километров. В общей сложности уже освобожден 41 населенный пункт.

Только за прошедшие сутки на направлении Петропавловка-Новорайск подразделения Сил обороны продвинулись на 7 километров, взяли под контроль 6 населенных пунктов, вернули Украине до 107 квадратных километров территории.



Какая ситуация на Юге / инфографика ISW

Важно ВСУ освободили Снигиревку на Николаевщине: почему это важный логистический узел, объясняем на карте

ВСУ не спешат и производят планомерную зачистку освобожденной от врага территории. Уже известно о первых успехах на освобожденных городах и селах. Среди них – Снигиревка, этот городок в Николаевской области был сверхважным опорным пунктом россиян. Потеря Снигиревки для россиян стала некой точкой невозврата.

Враг не делает нам подарков, не делает "жестов доброй воли". Мы все это боремся. А когда борешься, надо понимать, что каждый шаг – это всегда сопротивление врагу, это всегда потеря жизней наших героев, – заявил Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к народу 9 ноября и объяснил ситуацию на южном фронте.

2 – 3 недели

Херсон уже на горизонте, однако риск уличных боев сохраняется. Также никуда не делись российские ДРГ. Сохраняется большая вероятность подрыва ключевых объектов города (так же советы действовали в 1941-м, когда устроили огненный смерч на Крещатике).

По словам западного дипломата, которого анонимно цитирует издание FT, Украина сообщила своим союзникам, что планирует продвигаться медленно и осторожно, поскольку ее войска двигаются, чтобы отвоевать Херсон, опасаясь коварства российских войск, которые могут остаться в городе.

К сожалению, не исчезла и угроза подрыва Новокаховской дамбы – россияне уже не раз доказывали, что готовы на все.

Кстати, глава ГУР Украины Кирилл Буданов еще 24 октября спрогнозировал, как будут развиваться события вокруг Херсона. Пока все идет в соответствии с его планом – это значит, что при худшем сценарии уже к концу месяца город вернется под контроль Украины.

Так же не остановят наступление ВСУ бетонные туалеты в Новой Каховке, которые оккупанты пытаются презентовать как защитные сооружения.

По словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, сейчас Россия хочет сделать Херсон "городом смерти". Российские военные минируют все, что могут: квартиры, канализацию. А артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины.

Что будет дальше и какая стратегия у россиян

Россия считает, что способна удержать левый берег Днепра. Три линии обороны и несколько десятков тысяч солдат как будто должны это обеспечить. Впрочем, нужно понимать, что эта группировка также является мишенью для украинских HIMARS и их "родственников".

Также к этому оркестру присоединится стволовая артиллерия, которая получит отличные позиции для планомерного расстрела и уничтожения врага (жаль, что путешественник Кирилл Стремоусов этого уже не увидит).

Украина усиливает свои позиции и освобождение Херсона позволит организовать стабильное огневое поражение не только левобережья Днепра, но и Крыма. А значит, существенно ограничить логистические возможности армии захватчиков на материковой Украине. И теперь уже россияне будут со страхом ожидать морозов и молиться, чтобы "ватники" из КНДР доехали как можно скорее.

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В России все это понимают, поэтому уже взялись за восстановление защитных сооружений на севере оккупированного полуострова, а также за копание траншей. Естественно, это им не поможет и не остановит украинское наступление. Когда-то не остановили Сирко, Миниха, Болбочана, Махно и Манштейна.

Трудно переоценить и политическое значение бегства россиян из Херсона. Этот город являлся единственным символом русских успехов в войне. Сейчас все это нивелировано, и уже никто не верит в победу России. Ни в Луганске, ни в Донецке, ни в Крыму. Не верят уже и в самой России, а это свидетельствует о том, что ВСУ забили очередной крупный гвоздь в гроб империи.

Как Шойгу приказывал бежать из Херсона – смотрите видео: