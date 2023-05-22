Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский. По его словам, эти события показали, насколько российское руководство не готово к войне на собственной территории.

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Пощечина по имиджу российских спецслужб

Прорыв российских добровольцев стал сильным ударом по имиджу российской армии, в первую очередь специальных служб, непосредственная задача которых выявлять и не допускать подобное еще на стадии планирования. Также это свидетельствует, что российскую границу пройти довольно легко.

"Смею предположить, что в случае, если какой-то пограничный областной центр перестанет подчиняться Путину, то это может запустить эффект карточного домика, после которого этот режим посыпется. Даже потеря Крыма не будет иметь такого эффекта, как потеря областного центра на приграничной территории", – заявил Преображенский.

Иван Преображенский о событиях в Белгородской области: смотреть видео

Это не нарушает обязательства Украины перед союзниками

По его словам, подразделения РДК и Легиона воюют в составе Вооруженных Сил Украины, а потому украинское командование в курсе этой операции. Но из-за того, что в их составе только россияне, это не нарушает никакие обязательства Украины перед мировым сообществом по поводу не захвата российских территорий.

Россиянам воевать против россиян никто запретить не может. Другой вопрос, что они не могут рассчитывать на активную поддержку Украины. По мере удаления от границы их возможности будут снижаться,

– подчеркнул политолог.

Россия попытается отбить освобожденные села, но во время этого может пострадать местное гражданское население. Хотя они должны осознавать, что уже более года живут фактически на линии фронта.

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