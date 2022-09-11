В Херсонской области оккупанты отходят с некоторых позиций: Генштаб рассказал о значительных потерях врага

Активное контрнаступление продолжается не только в Харьковской области, но и в Херсонской области. Там противник несет колоссальные потери.

Об этом свидетельствуют данные Генштаба Вооруженных сил Украины. Украинские защитники и защитницы продолжают наносить врагу сокрушительные потери и освобождать оккупированные территории.

Обратите внимание ВСУ зашли в Гоптовку: к Белгороду остаются считанные километры – показываем на карте

Оккупанты выгнали людей из больницы

В Генштабе сообщили, что из-за больших потерь оккупанты разместили раненых в Центральной больнице Новой Каховки. В то же время, оттуда выгнали всех гражданских.

Генштаб пока не сообщает названия освобожденных населенных пунктов в Херсонской области. Это делают для того, чтобы не подвергать наших воинов опасности.

Между тем потери оккупантов растут каждый день

В Украине по состоянию на 11 сентября длится 200-й день полномасштабного вторжения россии. За это время наши защитники и защитницы ценой неимоверных усилий нанесли мощные потери оккупантам и продолжают это делать каждый день. На этот день россия потеряла:

около 52 650 оккупантов из личного состава;

2 154 танка;

4 617 боевых бронированных машин;

1 263 артиллерийские системы;

311 реактивных систем залпового огня;

162 средства ПВО;

242 самолета;

213 вертолетов;

902 беспилотника оперативно-тактического уровня;

216 крылатых ракет;

15 кораблей и катеров;

3 445 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

117 единиц специальной техники.

Тем временем в Харьковской области ВСУ продвигаются к границе

Последние несколько дней ВСУ в Харьковской области поразили всех. В прямом смысле этого слова – наши защитники и защитницы активно деоккупируют территорию области. Официально освобождены следующие населенные пункты:

Балаклея;

Купянск;

Волохов Яр;

Чкаловск;

Шевченкова;

Артемовка;

Василенково;

Байрак;

Новая Гусаровка;

Щуривка;

Ольховатка.

По состоянию на 11 сентября в списке освобожденных уже более 40 населённых пунктов, однако названия всех не раскрывают. Однако вечером стало известно, что ВСУ подняли флаг Украины над администрацией в Изюме. Также украинский флаг подняли в Козьей Лопане и Волчанске.

Кроме того, ВСУ вошли в Гоптовку – поселок, на границе с россией.

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