В Херсонской области оккупанты отходят с некоторых позиций: Генштаб рассказал о значительных потерях врага

11 сентября 2022 , 19:04
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Источник:

Генштаб ВСУ

Активное контрнаступление продолжается не только в Харьковской области, но и в Херсонской области. Там противник несет колоссальные потери.

Об этом свидетельствуют данные Генштаба Вооруженных сил Украины. Украинские защитники и защитницы продолжают наносить врагу сокрушительные потери и освобождать оккупированные территории.

Обратите внимание ВСУ зашли в Гоптовку: к Белгороду остаются считанные километры – показываем на карте

Оккупанты выгнали людей из больницы

В Генштабе сообщили, что из-за больших потерь оккупанты разместили раненых в Центральной больнице Новой Каховки. В то же время, оттуда выгнали всех гражданских.

Генштаб пока не сообщает названия освобожденных населенных пунктов в Херсонской области. Это делают для того, чтобы не подвергать наших воинов опасности.

Между тем потери оккупантов растут каждый день

В Украине по состоянию на 11 сентября длится 200-й день полномасштабного вторжения россии. За это время наши защитники и защитницы ценой неимоверных усилий нанесли мощные потери оккупантам и продолжают это делать каждый день. На этот день россия потеряла:

  • около 52 650 оккупантов из личного состава;
  • 2 154 танка;
  • 4 617 боевых бронированных машин;
  • 1 263 артиллерийские системы;
  • 311 реактивных систем залпового огня;
  • 162 средства ПВО;
  • 242 самолета;
  • 213 вертолетов;
  • 902 беспилотника оперативно-тактического уровня;
  • 216 крылатых ракет;
  • 15 кораблей и катеров;
  • 3 445 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
  • 117 единиц специальной техники.

Тем временем в Харьковской области ВСУ продвигаются к границе

Последние несколько дней ВСУ в Харьковской области поразили всех. В прямом смысле этого слова – наши защитники и защитницы активно деоккупируют территорию области. Официально освобождены следующие населенные пункты:

  • Балаклея;
  • Купянск;
  • Волохов Яр;
  • Чкаловск;
  • Шевченкова;
  • Артемовка;
  • Василенково;
  • Байрак;
  • Новая Гусаровка;
  • Щуривка;
  • Ольховатка.

По состоянию на 11 сентября в списке освобожденных уже более 40 населённых пунктов, однако названия всех не раскрывают. Однако вечером стало известно, что ВСУ подняли флаг Украины над администрацией в Изюме. Также украинский флаг подняли в Козьей Лопане и Волчанске.

Кроме того, ВСУ вошли в Гоптовку – поселок, на границе с россией.

Интересно – новые данные о контрнаступлении от Института изучения войны: смотрите видео

 

Автор: Іван Магуряк