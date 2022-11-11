Счастливая подборка освобожденных поселков Херсонской области: показываем на карте
Украинские военные уверенно продвигаются в Херсонской области. Список освобожденных от оккупантов населенных пунктов только расширяется.
Так, ВСУ 11 ноября зашли не только в Херсон. Сине-желтые флаги развевались в селах и поселках региона, передает 24 канал.
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Подборка освобожденных населенных пунктов
Обнародовали видео, что ВСУ освободили села Лиманец и Новотягинка. Их радостно встречали местные жители.
Лиманец на карте:
Под аплодисменты украинских защитников встречали жители Музыковки в Херсонском районе.
Музыковка на карте:
Подразделения 515 батальона Бригады Богуна освободили населенный пункт Новорайск. Он находится в Бериславском районе.
Новорайск на карте:
Новорайск освободили / Фото из телеграма бригады Богуна
В Бериславском районе сине-желтые флаги также начали развеваться и в Змиевке. Флаг подняли бойцы 60 бригады, 96 отдельного батальона.
Змиевка на карте:
Дальше наши воины освободили Миролюбовку и Камышаны. Их тоже встретили местные. Из толпы звучало: "Ребята, держитесь".
Село Чаривное также вернулось под контроль ВСУ. Видео оттуда обнародовал военный Роман Костенко. Он написал, что "дома", поскольку это его родное село.
Чаривное деоккупировали: видео
Домой вернулись села Веровка и Нововасилевка.
Жители Веровки / Фото из телеграма
Веровка на карте:
Кроме того, уже появились кадры и из Ингульца, куда тоже вошли ВСУ.
Заметим, что украинские защитники 11 ноября уже в Херсоне. Президент Владимир Зеленский в своем обращении рассказал, что силы обороны находятся на подступах, а спецназовцы – в городе.
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