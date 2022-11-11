Счастливая подборка освобожденных поселков Херсонской области: показываем на карте

Украинские военные уверенно продвигаются в Херсонской области. Список освобожденных от оккупантов населенных пунктов только расширяется.

Так, ВСУ 11 ноября зашли не только в Херсон. Сине-желтые флаги развевались в селах и поселках региона, передает 24 канал.

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Подборка освобожденных населенных пунктов

Обнародовали видео, что ВСУ освободили села Лиманец и Новотягинка. Их радостно встречали местные жители.

Лиманец на карте:

Под аплодисменты украинских защитников встречали жители Музыковки в Херсонском районе.

Музыковка на карте:

Подразделения 515 батальона Бригады Богуна освободили населенный пункт Новорайск. Он находится в Бериславском районе.

Новорайск на карте:



Новорайск освободили / Фото из телеграма бригады Богуна

В Бериславском районе сине-желтые флаги также начали развеваться и в Змиевке. Флаг подняли бойцы 60 бригады, 96 отдельного батальона.

Змиевка на карте:

Дальше наши воины освободили Миролюбовку и Камышаны. Их тоже встретили местные. Из толпы звучало: "Ребята, держитесь".

Село Чаривное также вернулось под контроль ВСУ. Видео оттуда обнародовал военный Роман Костенко. Он написал, что "дома", поскольку это его родное село.

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Домой вернулись села Веровка и Нововасилевка.



Жители Веровки / Фото из телеграма

Веровка на карте:

Кроме того, уже появились кадры и из Ингульца, куда тоже вошли ВСУ.

Заметим, что украинские защитники 11 ноября уже в Херсоне. Президент Владимир Зеленский в своем обращении рассказал, что силы обороны находятся на подступах, а спецназовцы – в городе.

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