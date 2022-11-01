Почему россияне так отчаянно готовятся к обороне Чернобаевки – анализ ISW

ВСУ продолжают продвигаться вперед в Херсонской области. В то же время, россияне укрепляют свои оборонные позиции вблизи Херсона, готовясь к приходу украинских защитников.

Чернобаевка – стратегически важный населенный пункт для захватчиков. Почему поселок стал значимым для оккупантов и зачем они укрепляют там свои позиции, читайте дальше.

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Чем Чернобаевка важна для кафиров

Контрнаступление Вооруженных Сил в Херсонской области продолжается. Они уверенно приближаются к Херсону, поэтому оставшиеся там россияне активно готовятся.

То, что ВСУ доберутся в Херсон, не будет чем-то неожиданным для захватчиков, как это было на Харьковщине. Оккупанты строят оборонительные сооружения вокруг города и в ближайших населенных пунктах, чтобы немного дольше удерживать свои позиции.

В Институте ведения войны объясняют, что Чернобаевка находится севернее Херсона и является последним населенным пунктом вдоль стратегически важного для захватчиков автодороги М14. Кроме того, сейчас линия фронта, где ведутся основные бои, лежит менее чем в 20 километрах от этого поселка.

Соответственно, такие успехи в продвижении ВСУ вынуждают российских кафиров укрепляться на позициях и обустраивать оборонительные сооружения и средства сдерживания. Причем не только в Херсоне, но и в критически важных населенных пунктах вокруг него.

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Контрнаступление на Херсон: последние новости

Недавно руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов публично предположил , что ВСУ уже к концу этой осени смогут уволить временно оккупированный Херсон, где так крепко засели российские захватчики. Буданов не часто делает публичные заявления по поводу хода войны, однако обычно его предположения сбываются.

Оккупанты готовят Херсон и Новую Каховку к уличным боям. Россияне строят фортификационные сооружения и возводят опорные пункты в случае предстоящего прорыва войск Украины.

31 октября стало известно, что захватчики расширяют эвакуационную зону в Херсонской области. На самом же деле оккупанты устроили депортацию населения, запугивая граждан приходом ВСУ.

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