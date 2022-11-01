Почему россияне так отчаянно готовятся к обороне Чернобаевки – анализ ISW
Источник:ISW
ВСУ продолжают продвигаться вперед в Херсонской области. В то же время, россияне укрепляют свои оборонные позиции вблизи Херсона, готовясь к приходу украинских защитников.
Чернобаевка – стратегически важный населенный пункт для захватчиков. Почему поселок стал значимым для оккупантов и зачем они укрепляют там свои позиции, читайте дальше.
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Чем Чернобаевка важна для кафиров
Контрнаступление Вооруженных Сил в Херсонской области продолжается. Они уверенно приближаются к Херсону, поэтому оставшиеся там россияне активно готовятся.
То, что ВСУ доберутся в Херсон, не будет чем-то неожиданным для захватчиков, как это было на Харьковщине. Оккупанты строят оборонительные сооружения вокруг города и в ближайших населенных пунктах, чтобы немного дольше удерживать свои позиции.
В Институте ведения войны объясняют, что Чернобаевка находится севернее Херсона и является последним населенным пунктом вдоль стратегически важного для захватчиков автодороги М14. Кроме того, сейчас линия фронта, где ведутся основные бои, лежит менее чем в 20 километрах от этого поселка.
Соответственно, такие успехи в продвижении ВСУ вынуждают российских кафиров укрепляться на позициях и обустраивать оборонительные сооружения и средства сдерживания. Причем не только в Херсоне, но и в критически важных населенных пунктах вокруг него.
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Контрнаступление на Херсон: последние новости
- Недавно руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов публично предположил , что ВСУ уже к концу этой осени смогут уволить временно оккупированный Херсон, где так крепко засели российские захватчики. Буданов не часто делает публичные заявления по поводу хода войны, однако обычно его предположения сбываются.
- Оккупанты готовят Херсон и Новую Каховку к уличным боям. Россияне строят фортификационные сооружения и возводят опорные пункты в случае предстоящего прорыва войск Украины.
- 31 октября стало известно, что захватчики расширяют эвакуационную зону в Херсонской области. На самом же деле оккупанты устроили депортацию населения, запугивая граждан приходом ВСУ.