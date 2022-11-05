В США обещают предоставить Украине помощь, необходимую для освобождения Херсона

В Киев приезжал советник безопасности США, где он встретился с Зеленским. Стороны говорили о том, какое оружие нужно Украине для освобождения Херсона.

Джейк Салливан рассказал, что встречался не только с Зеленским, но и с другими военными руководителями Украины. Они доложили ему, какое оружие необходимо Украине для продолжения наступления на Херсонском направлении.

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Белый дом пообещал предоставить необходимое оружие

На вопрос журналиста о том, что сейчас происходит в Херсонской области, Салливан сказал, что он не может оценивать ситуацию на поле боя в Украине. Он подчеркнул, что его основная задача убедиться в том, что США предоставляет Украине то, в чем она нуждается.

Он рассказал, что американские военные находятся в тесном контакте с украинскими, обсуждают ситуацию на фронте и с вооружением. Заслушав доклады военных руководителей Украины, Салливан пообещал дополнительную помощь, адаптированную к нуждам херсонской операции.

Сегодня мы обсуждали как раз, что именно будет необходимо Украине для завершения этой операции. Мы обсуждали все аспекты, как мы можем помочь с поддержкой… И мы будем делать все возможное для того, чтобы помочь,

– сказал он.

Действительно ли россияне уходят из Херсона

Также во время брифинга журналисты спросили, действительно ли российские войска покидают Херсон. Глава Офиса Президента Андрей Ермак ответил, что "эта война научила верить только в то, что действительно происходит".

Если это действительно будет происходить (отступление россиян из Херсона – 24 канала), мы все это увидим. Пока это все только разговоры, заявления российской стороны, информация, которую мы имеем в телеграм-каналах, других соцсетях. Но мы сегодня верим в реальные события и поэтому давайте будем смотреть, что будет происходить в дальнейшем,

– сказал Ермак.

Что известно о визите Салливана в Украину

4 ноября Джейк Салливан впервые приехал в Украину с начала полномасштабной войны.

Он провел встречу с Владимиром Зеленским и обсудил с президентом подробности новой оборонной помощи от США.

Также Салливан заверил, что Штаты продолжат помогать Украине вне зависимости от результатов выборов в Конгресс, которые пройдут уже 8 ноября.

Глава государства поблагодарил советника Байдена за поддержку Украины и вручил ему орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени.

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