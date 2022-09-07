Для гражданских возможностей двигаться переправами почти нет. Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

Обратите внимание Можно надеяться, что в ближайшее время будет жест доброй воли, – объяснение военного обозревателя

Новые маршруты – старые проблемы

Активист отметил, что для гражданского транспорта возможностей двигаться по переправам почти нет.

Есть только единственный паром у Антоновского моста. Для россиян он служит отвлекающей локацией. Там больше перевозят гражданских, чем военных. У них есть кроме этого 4 возможных маршрута, по которым они пытаются перевозить по понтонам,

– объяснил Молчанов.

По его словам, большинство этих маршрутов находятся между Львовом и Корсункой.

"Они длиннее Антоновской переправы. Длиннее намного — это более 3 километров, потому что приходится преодолевать проливы между Конкой и Днепром — то есть днепровские острова. Преодолевать их на понтоне — еще то удовольствие, особенно когда станет холоднее", — добавил собеседник.

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Сокращение популяции захатчиков

Он указал, что накоплением транспорта захватчиков постоянно удачно пользуются ВСУ, уничтожая их.

"Это происходит в Казацком, Новой Каховке, возле дамбы, где они также пытались переправляться от шлюзового канала, возле Львовского и Корсунки, у самой переправы Антоновского моста. Вчера они пытались массово переправляться баржами с голопристанских пристаней", – рассказал активист.

По его мнению, россияне и дальше будут пытаться постоянно переправляться, игнорируя потребности гражданских.

Их уже не половину, а больше ждет смерть во время этой переправы, что означает существенное ухудшение поставок оккупантам не только в пище, но в горючем и боеприпасах. Если бы этого не было – они эффективно оборонялись и не дали бы ВСУ провести те наступательные действия, о которых уже известно,

– заметил Молчанов.

Он резюмировал, что на сегодняшний день есть много таких действий ВСУ, о которых еще нельзя сказать – куда примерно продвинулись украинские военные, так как враг имеет преимущество в авиации и артиллерии.

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