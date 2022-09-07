Для гражданских возможностей двигаться переправами почти нет. Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.
Обратите внимание Можно надеяться, что в ближайшее время будет жест доброй воли, – объяснение военного обозревателя
Новые маршруты – старые проблемы
Активист отметил, что для гражданского транспорта возможностей двигаться по переправам почти нет.
Есть только единственный паром у Антоновского моста. Для россиян он служит отвлекающей локацией. Там больше перевозят гражданских, чем военных. У них есть кроме этого 4 возможных маршрута, по которым они пытаются перевозить по понтонам,
– объяснил Молчанов.
По его словам, большинство этих маршрутов находятся между Львовом и Корсункой.
"Они длиннее Антоновской переправы. Длиннее намного — это более 3 километров, потому что приходится преодолевать проливы между Конкой и Днепром — то есть днепровские острова. Преодолевать их на понтоне — еще то удовольствие, особенно когда станет холоднее", — добавил собеседник.
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Сокращение популяции захатчиков
Он указал, что накоплением транспорта захватчиков постоянно удачно пользуются ВСУ, уничтожая их.
"Это происходит в Казацком, Новой Каховке, возле дамбы, где они также пытались переправляться от шлюзового канала, возле Львовского и Корсунки, у самой переправы Антоновского моста. Вчера они пытались массово переправляться баржами с голопристанских пристаней", – рассказал активист.
По его мнению, россияне и дальше будут пытаться постоянно переправляться, игнорируя потребности гражданских.
Их уже не половину, а больше ждет смерть во время этой переправы, что означает существенное ухудшение поставок оккупантам не только в пище, но в горючем и боеприпасах. Если бы этого не было – они эффективно оборонялись и не дали бы ВСУ провести те наступательные действия, о которых уже известно,
– заметил Молчанов.
Он резюмировал, что на сегодняшний день есть много таких действий ВСУ, о которых еще нельзя сказать – куда примерно продвинулись украинские военные, так как враг имеет преимущество в авиации и артиллерии.
Контрнаступление на Херсонщине: что известно
- 29 августа Вооруженные силы Украины прорвали первую линию обороны российской армии в Херсонской области и начали контрнаступление по многим направлениям Юга. Украинские военные заставили отойти 109 полк боевиков из квазиреспублики, а за ними скрылись российские десантники.
- В ОК "Юг" отмечают, что для ВСУ обстановка в операционной зоне на Южнобужском направлении сложная, но контролируемая. На месте достаточно мощные силы врага.
- В то же время, становится понятно, что россияне на территории Херсонской области попали в ловушку, ведь украинским защитникам с помощью HIMARS удалось уничтожить практически все крупные мосты региона.
- Впоследствии разведка Великобритании подтвердила успешное наступление ВСУ на Юге.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что боевые действия идут именно по украинскому сценарию. По ее словам, линия фронта охватывает 2500 км, а на 1300 км идут активные бои.
- 7 сентября стало известно, что ВСУ на Юге "досрочно приземлили" российский штурмовик Су-25. В то же время оккупанты активизировали воздушную разведку позиций украинских военных.
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