Для цивільних можливостей рухатися переправами майже немає. Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

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Нові маршрути – старі проблеми

Активіст зазначив, що для цивільного транспорту можливостей рухатися переправами майже немає.

Є лише єдиний паром біля Антонівського мосту. Для росіян він служить локацією, що відволікає. Там більше перевозять цивільних, ніж військових. У них є окрім цього 4 можливих маршрути, за якими вони намагаються перевозити понтонами,

– пояснив Молчанов.

За його словами, більшість цих маршрутів знаходяться між Львовим і Корсункою.

"Вони є довшими за Антонівську переправу. Довшими набагато – це понад 3 кілометри, тому що доводиться долати протоки між Конкою і Дніпром – тобто дніпровські острови. Долати їх на понтоні – ще те задоволення, особливо – коли стане холодніше", – додав співрозмовник.

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Скорочення популяції окупантів

Він вказав, що накопиченням транспорту окупантів постійно вдало користуються ЗСУ, знищуючи їх.

"Це відбувається у Козацькому, Новій Каховці, біля греблі, де вони також намагалися переправлятися від шлюзового каналу, біля Львового і Корсунки, біля самої переправи Антонівського мосту. Вчора вони намагалися масово переправлятися баржами з голопристанських пристаней", – розповів активіст.

На його думку, росіяни й надалі намагатимуться постійно переправлятися, ігноруючи потреби цивільних.

Їх вже не половину, а більше чекатиме смерть під час цієї переправи, що означає суттєве погіршення постачання окупантів не тільки в їжі, але в пальному й боєприпасах. Якби цього не було б – вони ефективно оборонялися б і не дали б ЗСУ провести ті наступальні дії, про які вже відомо,

– зауважив Молчанов.

Він резюмував, що на сьогодні є багато таких дій ЗСУ, про які ще не можна сказати – куди приблизно просунулися українські військові, позаяк ворог має перевагу в авіації та артилерії.

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