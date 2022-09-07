Для цивільних можливостей рухатися переправами майже немає. Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.
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Нові маршрути – старі проблеми
Активіст зазначив, що для цивільного транспорту можливостей рухатися переправами майже немає.
Є лише єдиний паром біля Антонівського мосту. Для росіян він служить локацією, що відволікає. Там більше перевозять цивільних, ніж військових. У них є окрім цього 4 можливих маршрути, за якими вони намагаються перевозити понтонами,
– пояснив Молчанов.
За його словами, більшість цих маршрутів знаходяться між Львовим і Корсункою.
"Вони є довшими за Антонівську переправу. Довшими набагато – це понад 3 кілометри, тому що доводиться долати протоки між Конкою і Дніпром – тобто дніпровські острови. Долати їх на понтоні – ще те задоволення, особливо – коли стане холодніше", – додав співрозмовник.
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Скорочення популяції окупантів
Він вказав, що накопиченням транспорту окупантів постійно вдало користуються ЗСУ, знищуючи їх.
"Це відбувається у Козацькому, Новій Каховці, біля греблі, де вони також намагалися переправлятися від шлюзового каналу, біля Львового і Корсунки, біля самої переправи Антонівського мосту. Вчора вони намагалися масово переправлятися баржами з голопристанських пристаней", – розповів активіст.
На його думку, росіяни й надалі намагатимуться постійно переправлятися, ігноруючи потреби цивільних.
Їх вже не половину, а більше чекатиме смерть під час цієї переправи, що означає суттєве погіршення постачання окупантів не тільки в їжі, але в пальному й боєприпасах. Якби цього не було б – вони ефективно оборонялися б і не дали б ЗСУ провести ті наступальні дії, про які вже відомо,
– зауважив Молчанов.
Він резюмував, що на сьогодні є багато таких дій ЗСУ, про які ще не можна сказати – куди приблизно просунулися українські військові, позаяк ворог має перевагу в авіації та артилерії.
Контрнаступ на Херсонщині: що відомо
- 29 серпня Збройні сили України прорвали першу лінію оборони російської армії у Херсонській області й розпочали контрнаступ на багатьох напрямках Півдня. Українські військові змусили відійти 109 полк бойовиків з квазіреспубліки, а за ними втекли російські десантники.
- В ОК "Південь" наголошують, що для ЗСУ обстановка в операційній зоні на Південнобузькому напрямку складна, але контрольована. На місці досить потужні сили ворога.
- Водночас стає зрозуміло, що росіяни на території Херсонської області потрапили в пастку, адже українським захисникам за допомогою HIMARS вдалось знищити практично всі великі мости регіону.
- Згодом розвідка Великої Британії підтвердила успішний наступ ЗСУ на Півдні.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що бойові дії йдуть саме за українським сценарієм. За її словами, лінія фронту охоплює 2500 кілометрів, а на 1300 кілометрах ідуть активні бої.
- 7 вересня стало відомо, що ЗСУ на Півдні "достроково приземлили" російський штурмовик Су-25. Водночас окупанти активізували повітряну розвідку позицій українських військових.
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