Два прилета прямо по наводке моего телефона было, – оккупант о потерях на Херсонщине

Российский военный жалуется своей жене на потери из-за ударов Вооруженных Сил Украины. Он называет ситуацию в Херсоне безысходной.

Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Они перехватили разговор находящегося на Херсонщине захватчика.

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"В Днепре множество трупов"

Оккупант говорит, что нервничает и выкурил уже пол пачки сигарет. Заметил, что после атаки Украины у них есть раненые. Медики приехали их эвакуировать.

"С нами стояли еще ребята из Белогорска из 165 бригады. Обломками ударило в третий раз… У нас под танк легли, в танк все попало. У ребят там окопы, ничего не было. Их там в руки, ноги, кому в спину", – рассказывает россиянин.

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Причиной таких ударов оккупант считает HIMARS. Он отметил, что украинские артиллеристы повредили танк. Кроме этого, оккупант говорит, что их истребитель не вернулся на позицию. Вероятно, его ликвидировали.

До этого два "прилета" прямо по наводке моего телефона было. Я ведь тоже не могу здесь 40 минут стоять и ждать, когда мне по голове что-то прилетит – либо мина, либо ракета. Вот "Точка-У" по прямой корректировке. Понтоном перевозили 12 машин и просто в "Урал" попало,

– сказал оккупант.

Он рассказал, что на понтонной переправе погибли все военные. По его словам, в Днепре множество трупов.

Россиянин жалуется, что в Херсоне для росармии критическая ситуация. Оккупанты могут передвигаться только понтонными переправами, поскольку все мосты разрушены.

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