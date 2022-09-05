Вблизи Высокополья ВСУ уничтожили два российских "Орлана"

Украинские воины освободили Высокополье в Херсонской области. Но врагу такие успехи не дают покоя.

Уже не раз объясняли, почему следует соблюдать режим тишины относительно наших действий на Юге и по всему фронту. Ведь русские не хотят просто и легко покидать наши земли.

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Над освободившимся поселком сбили БпЛА

Очередным подтверждением тому стало сообщение от спикера оперативного командования "Юг" Виктора Назарова. ВСУ только 4 сентября уволили Высокополье и подняли украинский флаг. А уже в ночь на 5 сентября враг хотел атаковать поселок и запускал разные БпЛА в разведку.

По словам Назарова, в районе Высокополья дважды за ночь наши воины обнаружили и уничтожили два беспилотных летательных шпиона типа "Орлан-10".

Что происходит в освобожденном Высокополье

Херсонский активист Владимир Молчанов рассказывал, что там были оперативные запасы не менее 2 батальонно-тактических групп 11 российской десантной бригады. В Высокополье они создали опорный пункт. Наши ВСУ во время увольнения, о котором сообщили 4 сентября, затрофеили еще технику у врага.

Кроме того, по словам активиста, примерно 4 тысячи жителей во время оккупации просто сбежали из поселка, включая стариков, что нехарактерно для Херсонщины. Жить под оккупацией остались менее тысячи местных жителей.

Как ВСУ устанавливали флаг над поселком: смотрите видео