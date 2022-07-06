Ключ от успеха, – Жданов объяснил, почему битва за Юг будет решающей

Запад считает, что главное сражение за Украину будет на Юге. Об этом сообщил ряд медиа.

Возможно, главные битвы, которые разрешат развитие войны, будут за Херсон и Мелитополь. Военный эксперт Олег Жданов для 24 канала отметил, что согласен с этим мнением.

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"На сегодняшний день Юг Украины – это ключ от успеха, потому что можно решить сразу несколько вопросов. Когда начинать наступление с Юга – появляется доступ в Крым. Также перерезаем артерию поставок для большинства группировок Юга и Северокрымский канал и можем двигаться вдоль побережья Азовского моря и до границы Украины возле Ростовской области. Тогда Луганская и Донецкая области оказываются в полуокружении", – рассказал Жданов.

Оккупанты сосредоточились на Донбассе

Россияне пока не форсируют события с Юга Украины, потому что, как сказал Жданов, сами себя загнали в ловушку. В оккупантов войной командуют политики, а не военные.

"Есть политическая воля путина "освободить" Донбасс, поэтому они туда стягивают силы и средства с других направлений. Теперь, когда мы на Донетчине и Луганщине наносим им удары, то если россияне там без успеха и начнут перебрасывать на Харьковское, Запорожское или Херсонское направления силы, то будут слабеть там", – сказал Жданов.

Он добавил, что на сегодняшний день у оккупантов возможности поставлять оперативный резерв для ввода в бой с территории России нет.

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Украина держится на собственных ресурсах

По словам Жданова, наиболее эффективно на фронте показал себя украинский противотанковый ракетный комплекс "Стугна". Он получил массовое применение. Отлично себя показала ракета "Нептун", но, к сожалению, ее недостаточно, потому что военные потратили все, что было.

Также есть "Ольха" – боеприпас к реактивной системе залпового огня. Жданов сказал, что по точности он не уступает HIMARS, а по дальности более эффективен на 50 километров. Его запасы также израсходовали.

"Не знаю, какая страна смогла бы продержаться на собственных запасах и противостояла российской армии. Мы держимся уже пятый месяц. Это, по моему мнению, очень хороший показатель. У нас только в июне начала поступать артиллерия западных образцов", – подчеркнул военный эксперт.

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