Масштабы продвижения могут быть больше: в ISW показали карты контрнаступления ВСУ на Юге

Силы обороны Украины продолжают контрнаступление на юге и, по имеющимся данным, восстановили контроль над рядом населенных пунктов. Украинские подразделения продвинулись на сотни квадратных километров, несмотря на сложную ситуацию на отдельных участках фронта.

Силы обороны Украины продолжают контрнаступательные действия на Юге страны и, вероятно, недавно освободили несколько населенных пунктов. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

Смотрите также Украина преодолевает самую тяжелую зиму в истории, – Зеленский

Что известно о контрнаступлении ВСУ на Юге?

По оценкам аналитиков, недавно украинские военные освободили населенные пункты Андреевка, Остаповское, Песчаное, Нечаевка, Радостное и Новое Запорожье.

Аналитики изучили заявления главнокомандующего ВСУ Александр Сырский о восстановлении контроля над 400 квадратными километрами территории и восемью населенными пунктами на Александровском направлении. В отчете говорится, что украинские войска между за февраль могли освободить не менее 200 квадратных километров на Новопавловском, Александровском и Гуляйпольском направлениях, одновременно потеряв около 35 квадратных километров в других районах.



ВСУ освободили несколько населенных пунктов / Инфографика ISW

Обратите внимание! В ISW отмечают, что их методология может недооценивать масштабы украинского продвижения, поскольку базируется исключительно на подтвержденных данных из открытых источников. Если отсутствуют визуальные доказательства потери позиций российскими войсками, эти территории продолжают обозначаться на картах как находящиеся под контролем России,.

Геолокационные видео, обнародованные 21 февраля, свидетельствуют о продвижении украинских сил на восток от Вербового. В то же время ISW не обнаружил доказательств контроля российских войск над Терноватым, несмотря на соответствующие заявления со стороны оккупантов.

По словам представителя Сил обороны юга Владислава Волошина, утверждения о захвате этого населенного пункта являются безосновательными. Аналитики также отмечают, что линия фронта вблизи административной границы Днепропетровской и Запорожской областей давно не является сплошной, что затрудняет оценку реального контроля территорий.



ВСУ активно наступают / Инфографика ISW

Отдельно в ISW предполагают, что украинские подразделения могут использовать проблемы со связью в российской армии после блокировки компанией SpaceX российских терминалов Starlink.

Что украинская армия ранее заявляла о контрнаступлении?