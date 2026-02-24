Украинцы же чуть ли не каждую ночь переживают массированные атаки и продолжают держаться. Владимир Зеленский в своем обращении высказался о трудностях, которые преодолевает Украина, отстаивая свою независимость.

Как украинцы переживают самую сложную зиму в истории?

Глава государства подчеркнул, что Путин уже осознает собственную несостоятельность одолеть Украину непосредственно на фронте. Поэтому так называемая "вторая армия мира" вынуждена воевать против жилых многоэтажек и объектов энергетики.

Именно сейчас украинский народ проходит через самую тяжелую зиму за всю свою историю – с почти ежедневным террором, ракетными ударами и блэкаутами.

Это большая усталость, безусловно. Какой еще народ может так? Несмотря на войну, все эти атаки, все испытания побеждать зло, побеждать уныние, отчаяние. И держаться. И держаться в единстве,

– высказался президент.

В то же время украинский президент отметил, что несмотря на все трудности украинцы продолжают бороться, восстанавливаться после бесконечных атак и получать результаты во всех сферах жизни.

Каждый раз после атак восстанавливаться. Каждый раз наполнять ракетами нашу ПВО. Каждое утро идти на работу. Постоянно держать позиции. Говорить с миром на равных. Получать кандидатство в ЕС, возвращать домой тысячи наших пленных,

– высказался Зеленский.

Отметим, что по оценкам ISW, Россия изменила тактику ударов – теперь под прицелом не только энергетическая инфраструктура, но и другие объекты. Речь идет, в частности, о том, что Москва усиливает диверсионные операции, пытаясь подорвать стабильность украинского общества. Так, только в течение последних 2 дней теракты произошли во Львове, Николаеве и Днепре.

Какие еще темы поднимал президент во время своего обращения?