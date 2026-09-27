Об этом сообщил французский OSINT-аналитик Клеман Молен. Его оценку подтверждают данные американского Института изучения войны ( ISW) и аналитик исследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT).

Каких успехов добилась Украина с начала 2026 года?

Украинская армия продолжает продвигаться на фронте протяженностью около 90 километров между поселком Боровая в Харьковской области и Славянском в Донецкой области.

По словам Молена, ВСУ удается оттеснять линию фронта от Славянска.

Ранее аналитик сообщал об освобождении более 200 квадратных километров территории под Лиманом, который расположен между Боровой и Славянском. ️

По данным Молена, с начала года под контроль Украины перешло около 450 квадратных километров территории. В то же время за это время российские военные захватили на 650 квадратных километров территории больше.

Где продвинулись Силы обороны / Фото @clement_molin

По данным ISW, с начала года украинская армия освободила 972 квадратных километра территории.

Если учесть территории, куда проникли российские военные, но которые они фактически не контролируют, территориальные завоевания России в 2026 году ISW оценивал в 718 квадратных километров. ️

В 2023 году, по данным ISW, к концу сентября под контроль украинских военных перешло около 370 квадратных километров территории. В то же время российская армия в целом захватила примерно на 487 квадратных километров больше. ️

В этом году ВСУ действуют успешнее, чем в 2023 году, как по площади освобожденных территорий, так и по достижению поставленных целей, отметил в комментарии "Агентству" анонимный аналитик CIT.

В то же время он не смог точно оценить площадь территорий, освобожденных украинскими военными.

По его словам, условия наступательных операций в 2023 и 2026 годах существенно различаются.

Три года назад наступление проводилось механизированными колоннами на подготовленную линию обороны, а сейчас украинские военные проникают небольшими группами при постоянной поддержке дронов. ️

В то же время российские военные по-прежнему захватывают в Украине больше территории, чем украинские силы освобождают, отметил аналитик CIT.

Это подтверждают и данные финского OSINT-проекта BlackBird Group.

Аналитик проекта Джон Хелин, комментируя результаты украинской операции"Вивальди" на Лиманском направлении, писал, что ВСУ за несколько месяцев освободили около 200 квадратных километров. В то же время с января по август, по данным проекта, российские военные захватили на 819 квадратных километров территории больше, чем украинские силы освободили.