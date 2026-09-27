Про це повідомив французький OSINT-аналітик Клеман Молен. Його оцінку підтверджують дані американського Інституту вивчення війни (ISW) і аналітик дослідницької групи Conflict Intelligence Team (CIT).

Яких успіхів Україна досягла з початку 2026 року?

Українська армія продовжує просуватися на фронті протяжністю близько 90 кілометрів між селищем Борова Харківської області та Слов'янськом Донецької області.

За словами Молена, ЗСУ вдається відсувати лінію фронту від Слов'янська.

Раніше аналітик повідомляв про звільнення понад 200 квадратних кілометрів території під Лиманом, який розташований між Боровою та Слов'янськом. ️

За даними Молена, від початку року під контроль України перейшло близько 450 квадратних кілометрів території. Водночас за цей час російські військові захопили на 650 квадратних кілометрів території більше.

Де Сили оборони просунулися / Фото @clement_molin

За даними ISW, від початку року українська армія звільнила 972 квадратні кілометри території.

Якщо врахувати території, куди проникли російські військові, але які вони фактично не контролюють, територіальні здобутки Росії у 2026 році ISW оцінював у 718 квадратних кілометрів. ️

У 2023 році, за даними ISW, до кінця вересня під контроль українських військових перейшло близько 370 квадратних кілометрів території. Водночас російська армія загалом захопила приблизно на 487 квадратних кілометрів більше. ️

Цього року ЗСУ діють успішніше, ніж у 2023 році, як за площею звільнених територій, так і за досягненням поставлених цілей, зазначив у коментарі "Агентству" анонімний аналітик CIT.

Водночас він не зміг точно оцінити площу звільнених українськими військовими територій.

За його словами, умови наступальних операцій у 2023 та 2026 роках суттєво відрізняються.

Три роки тому наступ проводили механізованими колонами на підготовлену лінію оборони, а зараз українські військові просочуються невеликими групами за постійної підтримки дронів. ️

Водночас російські військові досі захоплюють в Україні більше території, ніж українські сили звільняють, зазначив аналітик CIT.

Це підтверджують і дані фінського OSINT-проєкту BlackBird Group.

Аналітик проєкту Джон Хелін, коментуючи результати української операції "Вівальді" на Лиманському напрямку, писав, що ЗСУ за кілька місяців звільнили близько 200 квадратних кілометрів. Водночас із січня по серпень, за даними проєкту, російські військові захопили на 819 квадратних кілометрів території більше, ніж українські сили звільнили.