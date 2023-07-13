Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что наступательные действия ВСУ продолжаются на Южном направлении и в районе Бахмута.

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Украина получила кассетные боеприпасы – где их применят

Украинские бойцы выбили оккупантов на некоторых позициях на Юге и закрепляются. Там враг переходил к контратаке и пытался вытеснить ВСУ с позиций, которые мы раньше освободили. Сейчас наши бойцы закрепляются на этих рубежах с целью дальнейшего продвижения.

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Военный эксперт предполагает, что, вероятно, кассетные боеприпасы применят на Юге с целью пробивания и уничтожения укрепленных линий обороны противника.

Обратите внимание! Командующий Операцией объединенных сил "Таврия" генерал Александр Тарнавский подтвердил прибытие кассетных боеприпасов от США.

"Я думаю, что в ближайшее время мы увидим успехи на этом направлении (на Юге – 24 Канал). Кассетные снаряды предоставят большие возможности для ВСУ, а остальные уже покажут боевые действия", – сказал Мусиенко.

Где применят кассетные боеприпасы: смотрите видео

Зачем Украине дальнобойные ракеты

Украинские защитники успешно наносят удары дальнобойными ракетами Storm Shadow в места, где армия России сосредотачивает личный состав, штабы, резервы и удерживает свои силы. На этом фоне Украине также помогут ракеты SCALP, переданные Францией.

Ключевые изменения – растет интенсивность огня по позициям врага. И мы приближаемся к нужной интенсивности. Ежесуточные удары по тылам врага нужны для того, чтобы оказывать безумное психологическое давление на оккупантов и это будет работать на деморализацию,

– добавил военный эксперт.

Вблизи Бахмута продолжаются боевые действия. Задача тоже самая – закрепиться на флангах для того, чтобы установить полноценный огневой контроль и оцепление российских войск.

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