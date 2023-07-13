Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зазначив, що наступальні дії ЗСУ продовжуються на Південному напрямку й в районі Бахмуту.

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Україна отримала касетні боєприпаси – де їх застосують

Українські бійці вибили окупантів на деяких позиціях на Півдні й закріплюються. Там ворог переходив до контратаки й намагався витиснути ЗСУ з позицій, які ми раніше звільнили. Зараз наші бійці закріплюються на цих рубежах з метою подальшого просування.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

Військовий експерт припускає, що ймовірно, касетні боєприпаси застосують на Півдні з метою пробивання й знищення укріплених ліній оборони ворога.

Зверніть увагу! Командувач Операцією об'єднаних сил "Таврія" генерал Олександр Тарнавський підтвердив прибуття касетних боєприпасів від США.

"Я думаю, що найближчим часом ми побачимо успіхи на цьому напрямку (на Півдні – 24 Канал). Касетні снаряди нададуть більші можливості для ЗСУ, а решта вже покажуть бойові дії", – сказав Мусієнко.

Де застосують касетні боєприпаси: дивіться відео

Навіщо Україні далекобійні ракети

Українські захисники успішно завдають ударів далекобійними ракетами Storm Shadow у місця, де армія Росії зосереджує особовий склад, штаби, резерви та утримує свої сили. На цьому тлі Україні також допоможуть ракети SCALP, які передасть Франція.

Ключові зміни – зростає інтенсивність вогню по позиціях ворога. Й ми наближаємося до потрібної інтенсивності. Щодобові удари по тилах ворога потрібні для того, аби чинити шалений психологічний тиск на окупантів й це працюватиме на деморалізацію,

– додав військовий експерт.

Поблизу Бахмуту тривають бойові дії. Завдання теж саме – закріпитися на флангах для того, аби встановити повноцінний вогневий контроль й оточення російських військ.

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