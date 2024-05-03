Сейчас ВСУ находятся в обороне. В эксклюзивном интервью 24 Каналу советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, сможет ли Украина начать контрнаступление, получив оружие от США.

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"Для накопления оружия нужно 6 – 8 месяцев"

Пакеты помощи от США значительно усилят ВСУ, ведь увеличат количественные наши показатели оружия. Но его будет недостаточно для проведения контрнаступательных операций.

Оружия будет достаточно, когда в полном объеме развернется производство оружия прежде всего в странах Европы,

– отметил Подоляк.

Он напомнил слова экс-президента США Дональда Трампа, который сказал, что Соединенные Штаты должны оказывать помощь Украине, но в одинаковых количественных показателях, как и Европа. То есть, Европа должна увеличивать количественные показатели, чтобы сравняться.

Если Европа все же доинвестирует в свое производство, будет иметь гораздо большее количество оружия на складах и это количество будет в Украине, то тогда Силы обороны будут иметь вдвое – втрое больше оружия, которое нужно для проведения соответствующих наступательных операций. А это вопрос времени – на производство нужно 6 – 8 месяцев,

– отметил советник председателя ОПУ.

Кроме того, Украина также инвестирует в свои производства. Сейчас Вооруженные Силы эффективно используют дальнобойные дроны и ракеты.

"Если это будет масштабировано, а такие возможности сложно, но есть, потому что зависит от глобальных рынков, ведь там надо покупать дополнительные средства, то тогда картина будет выглядеть совсем иначе", – сказал Подоляк.

ВСУ имеют оружие для обороны

Сейчас звучат пессимистические прогнозы, мол, Украина две недели будет ждать помощь от США, одновременно российские войска активно наступают. Несмотря на задержку с помощью от американцев, ВСУ все же имеют средства для ведения оборонительной войны. В частности, они поступают от европейских партнеров.

Да, это недостаточно. Опять же 1 к 10 снарядов и надо было бы это решить,

– отметил советник председателя ОПУ.

В России не то, что есть время, в частности две недели, противник просто провел концентрацию в течение последних 6 – 8 месяцев. Все, что оккупанты смогли ресурсно и мобилизационно подобрать, они сконцентрировали и пытаются благодаря количественному давлению достичь территориальных показателей.

Россияне не ожидают, что через две недели все будет выглядеть по-другому – нет. Они просто провели концентрацию, так же как и мы,

– сказал Подоляк.

К тому же Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава ГУР МО Кирилл Буданов говорили о том, что на май – июнь у России эта концентрация будет в максимальном объеме.

Возможно ли контрнаступление Украины в 2024 году