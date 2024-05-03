Нині ЗСУ перебувають в обороні. В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, чи зможе Україна розпочати контрнаступ, отримавши зброю від США.

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"Для накопичення зброї потрібно 6 – 8 місяців"

Пакети допомоги від США значно підсилять ЗСУ, адже збільшать кількісні наші показники зброї. Але її буде недостатньо для проведення контрнаступальних операцій.

Зброї буде достатньо, коли в повному обсязі розгорнеться виробництво зброї насамперед в країнах Європи,

– зауважив Подоляк.

Він нагадав слова експрезидента США Дональда Трампа, який сказав, що Сполучені Штати мають надавати допомогу Україні, але в однакових кількісних показниках, як і Європа. Тобто, Європа має збільшувати кількісні показники, щоб зрівнятися.

Якщо Європа все ж таки доінвестує у своє виробництво, матиме набагато більшу кількість зброї на складах й ця кількість буде в Україні, то тоді Сили оборони матимуть вдвічі – втричі більше зброї, яка потрібна для проведення відповідних наступальних операцій. А це питання часу – на виробництво потрібно 6 – 8 місяців,

– наголосив радник голови ОПУ.

Крім того, Україна також інвестує у свої виробництва. Зараз Збройні Сили ефективно використовують далекобійні дрони та ракети.

"Якщо це буде масштабовано, а такі можливості складно, але є, тому що залежить від глобальних ринків, адже там треба купувати додаткові засоби, то тоді картина виглядатиме зовсім інакша", – мовив Подоляк.

ЗСУ мають зброю для оборони

Нині лунають песимістичні прогнози, мовляв, Україна два тижні чекатиме допомогу від США, водночас російські війська активно наступають. Попри затримку з допомогою від американців, ЗСУ все ж таки мають засоби для ведення оборонної війни. Зокрема, вони надходять від європейських партнерів.

Так, це недостатньо. Знову ж таки 1 до 10 снарядів й треба було б це вирішити,

– зазначив радник голови ОПУ.

У Росії не те, що є час, зокрема два тижні, противник просто провів концентрацію протягом останніх 6 – 8 місяців. Все, що окупанти змогли ресурсно й мобілізаційно дібрати, вони сконцентрували й намагаються завдяки кількісному тиску досягнути територіальних показників.

Росіяни не очікують, що через два тижні все матиме інший вигляд – ні. Вони просто провели концентрацію, так само як і ми,

– сказав Подоляк.

До того ж Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та очільник ГУР МО Кирило Буданов говорили про те, що на травень – червень у Росії ця концентрація буде в максимальному обсязі.

Чи можливий контрнаступ Україну у 2024 році