В етері 24 Каналу голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко відповів, чи достатньо цих коштів для того, аби планувати контрнаступ, чи все ж таки цієї суми вистачить лише, щоб надійно тримати оборону. До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль детально розповів, куди будуть спрямовані кошти від Білого дому.

Зверніть увагу Зеленський відповів, чи допоможе новий пакет допомоги від США виграти війну

"Це мені дуже складно сказати. Під що реально закладаються видатки знає лише командування, а ми знаємо тільки загальні цифри", – мовив Тимочко.

"Чим менше інформації, тим краще"

Загальний обсяг боєкомплекту чи всієї номенклатури озброєння в публічному просторі ніхто не знатиме. Лише після того, як обіцяна зброя системно надходитиме в Україну, на Ставці Верховного Головнокомандувача ЗСУ ухвалюватимуть рішення, чи переходити в контрнаступ, чи накопичувати резерви, чи посилювати фортифікаційні споруди, чи навіть проводити потужні військові операції в тилу Росії, зокрема щодо знищення додаткової кількості ворожих заводів чи нафтопереробних станцій.

Це готуватимуть відповідальні компетентні особи, а ми вже будемо дізнаватися постфактум. І це правильно, адже чим більший режим таємності щодо підготовки таких операцій, тим краще,

– зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

За його словами, про підготовку України до контрнаступу знатиме вузьке коло людей, яке власне плануватиме й готовитиме наступальні операції. Звісно, якщо на якомусь з напрямків інтенсивність сил ворога спадатиме, а тилів за ними не буде, то там ЗСУ завдаватимуть масштабних ударів й готуватимуть прорив лінії фронту.

Окрім цього, Європейський Союз надає додаткові кошти – близько 50 мільярдів. Також низка країн, зокрема Північна Корея, Японія, Нідерланди тощо, взяли на себе зобов'язання допомагати Збройним Силам України коштами.

"Це теж додаткові кошти, які будуть використовуватися, чи на забезпечення підготовки інфраструктури, чи особового складу, чи навіть на додаткові закупівлі озброєння", – додав Тимочко.

Новий контрнаступ ЗСУ