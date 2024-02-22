Когда Украина сможет перейти в контрнаступление: Буданов назвал предпосылки

Кирилл Буданов рассказал, когда Украина сможет перейти в контрнаступление. Он отметил, что для успешного контрнаступления необходимо сейчас держать оборону.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в разговоре с журналистами The Wall Street Journal заявил, что ситуация на фронте сложная. Также, судя по его словам, контрнаступления Украины в 2024 году ждать не стоит.

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Когда Украина сможет пойти в контрнаступление

По словам Буданова, если Украина будет иметь достаточную поддержку партнеров и продолжит держать оборону в этом году, то сможет перейти в контрнаступление в 2025-м.

Также он акцентировал на важности дальнейшей поддержки государств-партнеров.

Будут ли они готовы обеспечить нас вооружением и боеприпасами на весь год, пока мы готовимся, или нет? Это интересный вопрос,

– заявил Кирилл Буданов.

Сможет ли Россия захватить Донецкую и Луганскую области

Буданов отметил, что после выхода украинских сил из Авдеевки ситуация на фронте остается сложной для обеих сторон.

Он отметил, что российская профессиональная армия была в значительной степени уничтожена в первый год полномасштабного вторжения, и теперь враг бросает в бой неподготовленных призывников.

Сейчас приоритет для российских захватчиков на 2024 год – полная оккупация Донецкой и Луганской областей. Однако глава ГУР убежден, что враг не сможет осуществить свой замысел. "У них не хватит сил", – сказал он.

Какая ситуация сейчас на фронте

Ранее Буданов сказал, что ситуация на фронте российско-украинской войны сейчас тяжелая, но не критическая.

По словам главы ГУР, сейчас военным больше всего не хватает:

артиллерийских боеприпасов,

артиллерийских систем калибра 155 мм, а также снарядов для этих систем,

снарядов для контрбатарейной борьбы на больших расстояниях,

систем для ракетных ударов на больших расстояниях.

Однако у врага также есть проблемы. В интервью The Wall Street Journal генерал-лейтенант сообщил, что россияне тратят больше боеприпасов, чем могут изготовить, а большинство поставленных в прошлом году в войска танков – старые.