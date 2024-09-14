Начали ли россияне контрнаступление на Курщине: в ISW проанализировали шансы врага

До сих пор власть Кремля полагалась в Курской области в основном на неопытных военных для отражения наступления Сил обороны Украины. Однако, чтобы провести контрнаступление и в дальнейшем удерживать свои территории, врагу придется передислоцировать на Курщину более боеспособные подразделения, которые задействованы в Украине.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW). Отмечают, что России для отражения атаки понадобится больше живой силы и материальных средств, чем сейчас там сосредоточено.

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ISW продолжает отслеживать российские контратаки в Курской области, но еще не наблюдала широкомасштабных боевых действий, которые бы указывали на то, что российские силы начали широкомасштабную скоординированную контрнаступательную операцию, направленную на полное вытеснение украинских сил из Курской области,

– говорится в отчете.

Единственными профессиональными подразделениями на этом направлении, по данным ISW, являются воздушно-десантные войска, передислоцированные с линии фронта в Украине. При этом аналитики не исключили, что российское военное командование привлечет "более элитные" и боеспособные подразделения для вытеснения украинских войск.

Сколько войск враг сосредоточил на Курщине

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил 13 сентября, что на территории Курской области находится от 33 000 до 35 000 российских военнослужащих.

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что российское военное командование намерено сосредоточить в Курской области от 60 000 до 70 000 военнослужащих, что значительно превышает 50 000 военнослужащих, которые, по оценкам американских официальных лиц, понадобятся России, чтобы вытеснить украинцев из Курской области.

ВСУ продолжают наступление

ISW фиксирует продвижение Сил обороны Украины в Курской области. Геолокационные кадры за 12 сентября свидетельствуют, что украинские войска продвинулись в северо-восточном Черкасском Поричном (к северу от Суджи) и в Глушковском районе – к югу от Веселого (к юго-западу от Глушково и в трех километрах от международной границы).

Аналитики отметили, что Владимир Зеленский заявил, что украинское вторжение в Курскую область повлияло на наступательные операции России в Донецкой области. Операция замедлила продвижение россиян по всей Донецкой области и уменьшила преимущество в артиллерийских боеприпасах, которое имели российские войска на Покровском направлении над украинскими силами с 12 до 1 до 2,5 до 1.

"ISW не может проверить заявление Зеленского, хотя темпы продвижения России в районе Покровска заметно замедлились с начала сентября 2024 года", – говорится в обзоре.

В то же время аналитики сообщили, что российские военные продолжают наступление на востоке Украины. По их данным, оккупанты незначительно продвинулись в районе Купянска, Часового Яра, Торецка и Покровска Донецкой области.