Украина сорвала окружение городов в Донецкой области и разгромила "северную клешню" России, – Билецкий
Украинские военные проводят успешные наступательные действия на Востоке страны и сорвали планы российской армии по захвату ряда населенных пунктов. Теперь оккупантам придется штурмовать городские застройки в лоб, что значительно усложнит их продвижение.
Подробности маневров раскрыл командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий в эфире телемарафона. По его словам, главная цель наступления заключается не только в освобождении территорий, но и в выходе на выгодные стратегические рубежи для дальнейшей обороны Донецкой и Луганской областей.
Разгром российских "северных клещей"
Как рассказал Билецкий, замысел российского командования заключался в окружении украинских городов-крепостей с двух сторон. Оккупанты планировали охватить их с юга через Доброполье и с севера через Святогорск, чтобы замкнуть кольцо в районе населенного пункта Барвинково.
Однако Силы обороны сорвали этот сценарий. Южное продвижение врага остановили еще в прошлом году, а северных группировок там сейчас фактически уже не существует.
Северная же клешня фактически разгромлена и уничтожена. Для нас критически важно, чтобы у них не было возможности возобновить это наступление не здесь, не на поле боя, не пехотой, условно говоря, а путем парализации логистики, парализации тылового обеспечения, чтобы не дать россиянам возможности возобновить это наступление,
– подчеркнул бригадный генерал.
Проблема с пехотой и мобилизация в России
Оценивая силы противника, Билецкий признал, что ситуация с живой силой у россиян "точно лучше, чем у нас". В то же время оккупанты испытывают дефицит пехоты уже около года.
Возможная новая волна мобилизации в России радикально не изменит ситуацию на фронте. По словам командира, большее количество пехоты будет означать большие потери оккупационной армии.
Поэтому, если мы устоим, я думаю, что российская мобилизация, возможно, окажется для нас положительной. Быстрее начнутся те процессы внутреннего развала России, которые сейчас, в некоторых моментах, очевидно, уже есть, но они еще недостаточны,
– считает командир Третьего армейского корпуса.
Что известно об успехах ВСУ?
Напомним, в ходе первого этапа операции "Вивальди" украинские защитники освободили около 75 квадратных километров территории. Силы обороны зачистили от врага Новоселовку, Александровку, Яровую, окрестности Коровьего Яра и вернули контроль над селом Среднее.
Контрнаступление позволило отбросить противника и снять угрозу продвижения врага к Славянско-Краматорской агломерации. Как объявил Билецкий, операция состоит из четырех этапов, поэтому впереди еще много результатов.