Украина сорвала окружение городов в Донецкой области и разгромила "северную клешню" России, – Билецкий

Украинские военные проводят успешные наступательные действия на Востоке страны и сорвали планы российской армии по захвату ряда населенных пунктов. Теперь оккупантам придется штурмовать городские застройки в лоб, что значительно усложнит их продвижение.

Подробности маневров раскрыл командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий в эфире телемарафона. По его словам, главная цель наступления заключается не только в освобождении территорий, но и в выходе на выгодные стратегические рубежи для дальнейшей обороны Донецкой и Луганской областей.

Разгром российских "северных клещей"

Как рассказал Билецкий, замысел российского командования заключался в окружении украинских городов-крепостей с двух сторон. Оккупанты планировали охватить их с юга через Доброполье и с севера через Святогорск, чтобы замкнуть кольцо в районе населенного пункта Барвинково.

Однако Силы обороны сорвали этот сценарий. Южное продвижение врага остановили еще в прошлом году, а северных группировок там сейчас фактически уже не существует.

Северная же клешня фактически разгромлена и уничтожена. Для нас критически важно, чтобы у них не было возможности возобновить это наступление не здесь, не на поле боя, не пехотой, условно говоря, а путем парализации логистики, парализации тылового обеспечения, чтобы не дать россиянам возможности возобновить это наступление,

– подчеркнул бригадный генерал.

Проблема с пехотой и мобилизация в России

Оценивая силы противника, Билецкий признал, что ситуация с живой силой у россиян "точно лучше, чем у нас". В то же время оккупанты испытывают дефицит пехоты уже около года.

Возможная новая волна мобилизации в России радикально не изменит ситуацию на фронте. По словам командира, большее количество пехоты будет означать большие потери оккупационной армии.

Поэтому, если мы устоим, я думаю, что российская мобилизация, возможно, окажется для нас положительной. Быстрее начнутся те процессы внутреннего развала России, которые сейчас, в некоторых моментах, очевидно, уже есть, но они еще недостаточны,

– считает командир Третьего армейского корпуса.

Что известно об успехах ВСУ?

Напомним, в ходе первого этапа операции "Вивальди" украинские защитники освободили около 75 квадратных километров территории. Силы обороны зачистили от врага Новоселовку, Александровку, Яровую, окрестности Коровьего Яра и вернули контроль над селом Среднее.

Контрнаступление позволило отбросить противника и снять угрозу продвижения врага к Славянско-Краматорской агломерации. Как объявил Билецкий, операция состоит из четырех этапов, поэтому впереди еще много результатов.