Украинские силы освободили еще пять населенных пунктов в ходе спецоперации "Вивальди"
Государственные флаги Украины вновь развевались в еще пяти населенных пунктах Донецкой области. Украинским военным удалось освободить их в ходе третьего этапа спецоперации "Вивальди".
Об этом 29 сентября сообщил Третий армейский корпус.
Какие села освобождены?
Бойцы корпуса рассказали, что вместе с приданными силами провели успешные наступательные действия в рамках очередного этапа спецоперации "Вивальди".
Военнослужащие вернули населенные пункты Новое, Ридкодуб, Катериновка, Карповка и Новомихайловка, которые были оккупированы российской армией. Защитники вытеснили врага и установили сине-желтые флаги в освобожденных селах.
Украинские военные на освобожденных территориях: смотрите видео
В корпусе отметили, что готовятся к дальнейшим действиям на фронте.
Напомним, с начала наступательных действий на Лиманском направлении уже освобождено 176 квадратных километров украинской территории. Потери российских войск за этот этап составили около двух тысяч человек, а более 250 оккупантов взяты в плен.
По словам командира Третьего армейского корпуса бригадного генерала Андрея Билецкого, главной целью третьего этапа операции было селище Нове. Ведь контроль над высотами вокруг него дает инициативу на плацдарме.