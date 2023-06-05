Есть продвижение и занимаем высоты, – Маляр рассказала, где ВСУ перешли в "широкое наступление"

Анна Маляр заявила, что ВСУ перешли к наступательным операциям на некоторых участках фронта. В частности, на Востоке страны есть продвижение от 100 до 1600 метров.

Об этом заместитель министра обороны заявила в эфире национального телемарафона. Также в Минобороны рассказали, что происходит на Бахмутском направлении. 24 Канал.

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От обороны до наступательных операций

Маляр подчеркнула, что оборона Бахмута продолжается с самого начала полномасштабного вторжения. Вместе с тем, оборонная операция содержит различные комплексные меры, среди которых – контрнаступательные. Бахмут остается эпицентром активных боевых действий, однако сейчас Силы обороны перешли к наступлению.

Там наши Вооруженные Силы смогли перейти в достаточно широкое наступление. На сегодня там есть определенные успехи и продвижение. Мы занимаем господствующие высоты,

– заявила Маляр.

Впоследствии стало известно, что оперативно стратегическая группировка войск "Хортица" осуществляет наступательные операции на восточном фронте. Маляр сообщила, что, несмотря на жесткое сопротивление и попытки противника удержать занимаемые рубежи и позиции, украинские защитники в ходе ведения боев продвинулись вперед на нескольких направлениях.

Орехово-Василевка, Прасковьевка от 200 до 1600 метров;

Ивановское и Клещиевка от 100 до 700 метров.

"Боевые действия продолжаются", – прокомментировала ситуацию на Востоке Маляр.

Кроме того, Маляр в сети опубликовала интересную карту, на которой город Бахмут обведен красным кругом. Заместитель министра обороны никак не прокомментировала свое сообщение.



Маляр заинтриговала новой картой / Фото Анна Маляр

Какая ситуация на других участках фронта

Маляр заявила, что контрнаступательные операции проходят на нескольких участках фронта. Понятно, подробностей в Минобороны раскрывать не стали, вместе с тем – рассказали о ситуации на фронте в целом.

На Востоке страны украинские защитники действительно перешли в контрнаступление, а вот на Юге – продолжаются бои местного значения. Оккупанты на этом направлении находятся в обороне.