Это цунами, враг не в силах организовать 2 и 3 линии обороны, – Арестович о наступлении ВСУ

Генштаб ВСУ до сих пор просит соблюдать тишину по поводу контрнаступления. Однако фото, обнародованные нашими бойцами, ярко показывают, что всем все понятно.

Об этом в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE" заявил внештатный советник Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. По его словам, контрнаступление ВСУ уже вышло за пределы Харьковщины. В частности, в него уже вовлечены Донецкая и Луганская области.

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Арестович рассказал о контрнаступлении ВСУ

По словам советника ОП, "болезнь" путинских войск ширится и разрастается. Это говорит о том, что бойцы ВСУ сохраняют потенциал к развитию наступления, которое 10 сентября длилось весь день и будет продолжаться. По словам Арестовича, это также значит, что:

наступление ВСУ – не одноразовая акция, а системное действие;

оно обеспечено, то есть имеются материальные и человеческие резервы;

россии до сих пор не удалось этому противодействовать.

Наступление развивается своеобразным темпом, который мы сами можем поддерживать. Противник практически не влияет на продвижение,

– заметил советник ОП.

По его словам, это хорошая новость, ведь наступление, вероятно, рано или поздно остановится. Однако сейчас существенных препятствий ВСУ оккупанты не создают. Поскольку 170 тысяч военных от Харькова до Херсона – это очень мало, чтобы удержать захваченные города.

"Нет сил организовать вторую линию обороны, третью линию обороны. Они пытались вчера бросить резервы в бой. Бросали их сразу же, что является самым глупым способом, ведь резервы нужно накопить, обеспечить, они должны провести разведку и так далее", – добавил Арестович.

По его словам, все это требует времени. В свою очередь, бросание резервов сразу в бой похоже на попытку гасить костер бензином или щепками останавливать цунами.

"Наши прут вперед, не останавливаясь. А эти слабенькие заслонки, которые даже не успели понять, в каком они районе, сориентироваться на карте, пытаются стать вдоль дороги. Их сразу же выносят. Поэтому там такая история – печальная", – заметил советник головы. ОП.

Он добавил, что между Изюмом и Купянском было около 15 российских БТГр, то есть до 10 – 12 тысяч военных. И ВСУ победили их, имея меньше бойцов.

Арестович объяснил, что украинские защитники добились там успеха только из-за военного мастерства – от разведчиков, получивших всю необходимую информацию, до всех военных, независимо от ранга, на местности.

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