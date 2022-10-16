Никакая армия мира долго так не выдержит, – Арестович рассказал, что происходит в Херсоне

На правом берегу Херсонщины происходят интересные события. Российские оккупанты паникуют, что их плацдарм будет уменьшаться. Это приближает их к так называемому "жесту доброй воли".

Об этом на ютубе 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, еще вчера российские оккупанты сильно паниковали из-за движения ВСУ на правом берегу Херсонщины. Пока деталей нет – Генштаб официально пока ничего не сообщает.

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Оккупанты боятся – все понемногу сжимается

Как отмечает Арестович, "злые русские языки" рассказывают о мощных артиллерийских ударах на правом берегу Херсона. Оккупанты паникуют – понимают, что плацдарм будет постепенно уменьшаться и удерживать его станет все труднее.

Они опасаются, что остаток плацдарма на правом берегу будет уменьшаться. Мы понимаем, что логика здесь железная и прямая: чем меньше плацдарм – тем труднее его содержать. Все сжимается. И маленькая территория, окруженная с трех сторон, простреливается. Никакая армия мира долго так не выдержит,

– отметил Арестович.

Как отмечает советник главы ОП, определенные события уже начались. Однако пока не стоит многое загадывать. Всю необходимую информацию впоследствии официально обнародует Генштаб ВСУ.

Арестович о ситуации на правом берегу Херсона: смотрите видео

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