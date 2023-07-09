Для 24 Канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан проанализировал карту боевых действий. По его словам, наши войска там продвигаются и постепенно возвращают себе редуты.
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ВСУ умело уничтожают оккупантов в Бахмуте
Свитан отметил, что россияне там будут сжигать по 1,5 – 2 роты в сутки. То есть 150 – 200 оккупантов ежесуточно погибает в Бахмуте под ударами нашей артиллерии, которая уже работает практически, как снайперы. Ведь город лежит в низине, так что нам с высот удобно уничтожать военные объекты россиян.
В районе Бахмута сейчас наблюдается интересное развитие событий,
– подчеркнул полковник запаса.
По его словам, наши войска продвигаются, постепенно возвращают себе редуты и двигаются в сторону Горловки. Это направление внушает значительный оптимизм, потому что, в общем, это путь в Донецк.
Оперативная сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео
Как можно деоккупировать Донбасс
Полковник запаса ВСУ заявил, что возвращать Донбасс сразу очень неудобно без авиации. Оптимально сначала зайти в две агломерации – Донецк и Горловку.
Осуществить это возможно, поскольку там только одна линия обороны,
– заметил Свитан.
По его словам, в нескольких километрах от Красногоровки расположены господствующие высоты, дойдя до которых – Донецк предстанет перед нашими защитниками, как на ладони. То же с движением в сторону Горловки.
Поэтому, по мнению Свитана, Горловка и Донецк – одно из приоритетных направлений. В то же время, все будет зависеть от замысла главнокомандующего и количества наших сил и средств для выполнения таких задач.
Какая сейчас ситуация на фронте: коротко
- Силы обороны продолжают освобождать территорию Украины от российских захватчиков, в частности, наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Оккупанты тем временем пытались вытеснить украинские войска в Донецкой области, однако успеха не имели.
- На Юге Украины потери российской армии превышают украинские в 5,3 раза. Как рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, некоторые вражеские подразделения уже отказываются участвовать в боевых действиях.
- В Институте изучения войны отметили, что Силы обороны достигли тактически значительных успехов в районе Бахмута. Кроме того, наши воины продолжают контрнаступление на других участках фронта.