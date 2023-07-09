Для 24 Каналу військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан проаналізував карту бойових дій. За його словами, наші війська там просуваються й поступово повертають собі редути.

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Світан зазначив, що росіяни там спалюватимуть по 1,5 – 2 роти за добу. Тобто 150 – 200 окупантів щодоби гине в Бахмуті під ударами нашої артилерії, яка вже працює практично, як снайпери. Адже місто лежить у низині, тож нам із висот зручно знищувати військові об'єкти росіян.

У районі Бахмута зараз спостерігається цікавий розвиток подій,

– наголосив полковник запасу.

За його словами, наші війська просуваються, поступово повертають собі редути й рухаються в бік Горлівки. Цей напрямок вселяє значний оптимізм, тому що загалом це шлях до Донецька.

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Як можна деокупувати Донбас

Полковник запасу ЗСУ заявив, що повертати Донбас відразу дуже незручно без авіації. Оптимально спершу зайти у дві агломерації – Донецьк і Горлівку.

Здійснити це можливо, оскільки там лише одна лінія оборони,

– зауважив Світан.

За його словами, за кілька кілометрів від Красногорівки розташовані панівні висоти, дійшовши до яких – Донецьк постане перед нашими захисниками, наче на долоні. Те ж саме із рухом у бік Горлівки.

Тому, на думку Світана, Горлівка і Донецьк – одні з пріоритетних напрямків. Водночас усе залежатиме від задуму головнокомандувача та кількості наших сил і засобів для виконання таких завдань.

Яка зараз ситуація на фронті: коротко