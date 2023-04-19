Контрнаступление ВСУ будет успешным, но война не завершится в 2023 году, – Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес уверен, что контрнаступление ВСУ будет успешным. Однако он считает, что война будет продолжаться и в следующем году.

Такое мнение высказал Уоллес во время своего визита в Вашингтон. Более того, он уверен, что не стоит ожидать "волшебного момента распада России".

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В Британии настроены оптимистично

Уоллес заявил, что настроен оптимистично по поводу возможностей Украины в войне против России. По его мнению, украинская сторона и дальше "будет иметь импульс и позицию силы". Но вместе с тем он призвал быть реалистами и оценивать ситуацию объективно.

Я тоже считаю, что мы должны быть реалистами. Не будет одного волшебного момента, когда Россия развалится,

– подчеркнул Уоллес.

Британский министр также заявил, что не заметил никаких признаков ослабления путинского режима. Более того, Уоллес назвал количество погибших и раненых оккупантов. По его словам, российская армия уже потеряла около 223 тысяч человек. Стоит отметить, что такая цифра фигурирует в слитых документах Пентагона.

Уоллес также прокомментировал предстоящее контрнаступление ВСУ. По его мнению, украинские воины пойдут в атаку на тех участках фронта, где оккупанты имеют плохой моральный дух и плохо питаются. В то же время там "все еще много людей", а Путин до сих пор готов "затолкнуть больше людей в свою мясорубку".

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