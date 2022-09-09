Оккупантов уничтожили на Юге . После этого защитники продолжили свою работу.
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Бойцы ССО филигранно уничтожили вражеский БТР
В ССО рассказали, что работа во вражеском тылу продолжается. В частности, на южном направлении во время проведения специальной разведки на временно оккупированной территории боевая группа натолкнулась на враждебную позицию.
Обнаруженные там российский БТР и личный состав кафиров уничтожили мгновенно за считанные минуты. После этого операторы подразделения ССО Украины отправились дальше, продолжая выполнять свою основную задачу,
– говорится в сообщении.
Смотрите видео, как бойцы ССО отработали в тылу россиян:
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Общие потери кафиров в Украине
С самого начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия терпит катастрофические потери. По состоянию на утро 9 сентября украинские защитники уже ликвидировали около 52 тысяч захватчиков .
Кроме этого, россияне стремительно теряют свою технику, которая иногда стоит по несколько миллионов долларов за единицу. В частности, бойцы ВСУ уже испепелили:
- 2122 танка,
- 4575 боевых бронированных машин,
- 1237 артиллерийских систем,
- 306 РСЗО,
- 159 средств ПВО,
- 239 самолетов,
- 211 вертолетов,
- 888 БПЛА оперативно-тактического уровня,
- 214 крылатых ракет,
- 15 кораблей и катеров,
- 3399 единиц автомобильной техники и автоцистерн,
- 113 единиц специальной техники.
В ВСУ говорят, что наибольшие потери враг понес на Харьковском и Донецком направлениях.
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