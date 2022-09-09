Об этом 24 каналу рассказали собственные источники в разведке. Спастись удалось лишь нескольким десяткам захватчиков.

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Под Балаклеей разбили полк пророссийских боевиков

В разведке рассказали, что находившийся в районе Балаклеи 204-й полк квазиреспублики в Луганской области практически полностью уничтожили.

Командование направило на передовую почти 2 тысячи мобилизованных. Потом их бросили прямо под танки ВСУ. Офицеры предусмотрительно сбежали.

По предварительным данным, из оцепления выбрались где-то до 50 солдат. Их затем КамАЗом вывезли в направлении Изюма,

– рассказали разведчики.

Заметьте, что ГУР также стало известно, что 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк россии прекратил свое существование. Все военнослужащие – либо ранены, либо убиты. Значительная часть выживших находятся в крайне тяжелом состоянии. ️

В свою очередь оккупанты из 202-го отдельного мотострелкового полка отошли с позиций в Харьковской области и переместились в ближайшую лесополосу. Подразделение осталось без командиров и связи. Сейчас захватчики звонят по телефону родным и просят их связаться с командованием и выяснить, куда им двигаться дальше.

"Некоторые из них просят жен обращаться на горячие линии министерства обороны россии и Красного Креста с требованием вывести их с территории Украины", – рассказали в разведке.

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Кратко об освобождении Балаклеи

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