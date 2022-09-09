Про це 24 каналу розповіли власні джерела у розвідці. Врятуватися вдалося лише кільком десяткам загарбників.

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Під Балаклеєю розбили полк проросійських бойовиків

У розвідці розповіли, що 204 полк квазіреспубліки в Луганській області, який перебував у районі Балаклеї, практично повністю знищили.

Командування скерувало на передову майже 2 тисячі мобілізованих. Потім їх кинули просто під танки ЗСУ. Офіцери завбачливо втекли.

За попередніми даними, з оточення вибралися десь до 50 солдатів. Їх потім КамАЗом вивезли у напрямок Ізюму,

– розповіли розвідники.

Зауважте, що ГУР також стало відомо, що 237-й гвардійський десантно-штурмовий полк рф припинив своє існування. Усі військовослужбовці – або поранені, або вбиті. Значна частина з тих, хто вижив, перебувають у вкрай важкому стані. ️

Своєю чергою, окупанти з 202-го окремого мотострілецького полку відійшли з позицій в Харківській області та перемістились у найближчу лісосмугу. Підрозділ залишився без командирів та зв'язку. Наразі загарбники телефонують рідним та просять їх зв'язатися з командуванням та з'ясувати, куди їм рухатися далі.

"Деякі з них просять дружин звертатися на гарячі лінії міністерства оборони росії та Червоного Хреста з вимогою вивести їх із території України", – розповіли у розвідці.

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