Записку знайшли українські розвідники батальйону спецпризначення "Дике поле" Першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Бойовик навіть написав, куди її відправити, якщо його вб'ють.

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"Відправили як "гарматне м'ясо": бойовик написав дружині передсмертну записку

У листі своїй 26-річній дружині проросійський бойовик тарасенко говорить, що:

про нього "забули";

російське командування не дало їм ані озброєння, ані боєкомплекту, ані засобів особистого захисту;

росіяни зробили з них "гарматне м'ясо".

На листку написано, що проросійський бойовик, д. в. тарасенко з квазіреспубліки на Луганщині. Точніше – з селища міського типу Калініне Луганської області.



Проросійський бойовик у передсмертній записці визнав, що їх кинули як "гарматне м'ясо" / Фото бригади імені Івана Богуна

Також він бідкався дружині, щоб про нього пам'ятали діти. У листі зазначає, що він "випив" та пише "емоційно".

Проте хоче, щоб жінка сказала дітям: "Скажи, що тато був спортсменом, не пив та не курив. Погано вмирати влітку, зараз би на море".

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Росія втратила на війні понад 50 тисяч окупантів

На початку вересня російські втрати вже сягнули понад 50 тисяч. Зокрема, росія станом на ранок 6 вересня втратила вже 50 тисяч 150 одиниць особового складу.

Станом на ранок 9 вересня російська армія вже зменшилась на 51 тисячу 900 одиниць особового складу.

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