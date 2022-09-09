Окупантів знищили на Півдні. Після цього захисники продовжили виконувати свою роботу.

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Бійці ССО філігранно знищили ворожий БТР

У ССО розповіли, що робота у ворожому тилу триває. Зокрема, на південному напрямку під час проведення спеціальної розвідки на тимчасово окупованій території бойова група натрапила на ворожу позицію.

Виявлені там російський БТР та особовий склад окупантів знищили миттєво за лічені хвилини. Після цього оператори підрозділу ССО України вирушили далі, продовжуючи виконувати своє основне завдання,

– мовиться у повідомленні.

Дивіться відео, як бійці ССО відпрацювали у тилу росіян:

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Загальні втрати окупантів в Україні

Від самого початку повномасштабної війни в Україні російська окупаційна армія зазнає катастрофічних втрат. Станом на ранок 9 вересня українські захисники вже ліквідували майже 52 тисячі загарбників.

Окрім цього, росіяни стрімко втрачають свою техніку, яка подекуди коштує по кілька мільйонів доларів за одиницю. Зокрема, бійці ЗСУ вже спопелили:

2122 танки,

4575 бойових броньованих машин,

1237 артилерійських систем,

306 РСЗВ,

159 засобів ППО,

239 літаків,

211 гелікоптерів,

888 БПЛА оперативно-тактичного рівня,

214 крилатих ракет,

15 кораблів та катерів,

3399 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,

113 одиниць спеціальної техніки.

У ЗСУ кажуть, що найбільших втрат ворог зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

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