Да такие тезисы связаны с действиями, которые были при выходе на Купянск, когда ВСУ освобождали от оккупантов Харьковщину. Об этом 24 Каналу заявил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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"Прорыв, каскадное обрушение линии фронта – первая, вторая, третья линия одна за другой разрушаются. Далее – выход на оперативное пространство. Там, где нет противника. Он весь на линии фронта", – заявил он.

А между тем тыл врага не обороняется. Свитан отметил, что при выходе на Купянск, украинская армия в первые сутки прорвала линию фронта вблизи Балаклеи.

А на этот раз у нас ни одной точки на линии фронта такой нет. Повсюду до глубины 100 километров, до армейской. Дивизионная глубина точно 40 – 50 километров,

– рассказал полковник ВСУ в запасе.

По его словам, почти до 100 километров в глубину у россиян есть оборонительные укрепления. А их войска рассредоточены – в каждом селе есть свой гарнизон и каждое село является гарнизонной линией обороны. Поэтому оперативного пространства там нет.

Двигаться будет не просто

Поэтому военный эксперт не уверен, что в первые сутки контрнаступления оккупанты начнут перегруппировываться и убегать.

"100 километров фронта – это почти весь фронт. Поэтому нам придется "прогрызаться" через этот "слоеный пирог" укреплений российских. И впоследствии увязываться уже в точечные, местные бои с гарнизонами", – заявил Роман Свитан.

Он предполагает, что это будет тяжелое движение.

"Тяжелое движение, монотонная работа по "перемалыванию" российской армии. Но по направлениям, которые на 100% выигрышны", – подчеркнул лётчик-инструктор.

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У оккупантов шансов нет

По его мнению, почти 600 километров Херсонского и Запорожского фронта, любое направление – ущерб для россиян. Все потому, что они прижаты к Азовскому побережью.

"Все 600 километров фронта от Херсона до Угледара – любое направление в юго-восточную сторону, то есть в сторону Азовского или Черного морей на побережье, для россиян просто проигрышное", – рассказал он.

Свитан уверен, что эту линию фронта невозможно удержать.

Начнем это движение и дальше монотонная работа по "перегрызанию", "перемалыванию" россиян и выход на Азовское побережье. Мы выполним эту задачу на 100%. То есть, если начнем, значит, что сил и средств достаточно для выполнения,

– рассказал он.

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