Та такі тези пов'язані із діями, які були при виході на Куп'янськ, коли ЗСУ звільняли від окупантів Харківщину. Про це 24 Каналу заявив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.

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"Прорив, каскадне обвалення лінії фронту – перша, друга, третя лінія одна за одною руйнуються. Далі – вихід на оперативний простір. Там, де немає противника. Він весь на лінії фронту", – заявив він.

А тим часом тил ворога не обороняється. Світан зауважив, що при виході на Куп'янськ, українська армія у першу добу прорвала лінію фронту поблизу Балаклеї.

А цього разу у нас жодної точки на лінії фронту такої немає. Всюди до глибини 100 кілометрів, до армійської. Дивізійна глибина точно 40 – 50 кілометрів,

– розказав полковник ЗСУ в запасі.

За його словами, майже до 100 кілометрів у глибину росіяни мають оборонні укріплення. А їх війська розосереджені – у кожному селі є свій гарнізон і кожне село є гарнізонною лінією оборони. Тому оперативного простору там немає.

Рухатися буде не просто

Через це, військовий експерт не думає, що у першу добу контрнаступу окупанти почнуть перегруповуватися та тікати.

"100 кілометрів фронту – це майже весь фронт. Тому нам доведеться "прогризатися" через цей "листковий пиріг" укріплень російських. І згодом вв'язуватися уже в точкові, місцеві бої з гарнізонами", – заявив Роман Світан.

Він припускає, що це буде тяжкий рух.

"Тяжкий рух, монотонна робота по "перемелюванню" російської армії. Але по напрямках, які на 100% є виграшними", – наголосив льотчик-інструктор.

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В окупантів шансів немає

На його думку, майже 600 кілометрів Херсонського та Запорізького фронту, будь-який напрямок – шкода для росіян. Усе через те, що вони притиснуті до Азовського узбережжя.

"Усі 600 кілометрів фронту від Херсону до Вугледару – будь-який напрямок у південно-східний бік, тобто в бік Азовського або Чорного морів на узбережжя, для росіян ну просто програшне", – розказав він.

Світан упевнений, що цю лінію фронту неможливо утримати.

Почнемо цей рух і далі монотонна робота по "перегризанню", "перемелюванню" росіян і вихід на Азовське узбережжя. Ми виконаємо це завдання на 100%. Тобто, якщо почнемо, означає, що сил та засобів достатньо для виконання,

– розповів він.

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