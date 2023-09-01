Об этом 24 Каналу сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что минные поля врага могут быть в глубину на 5 – 15 километров. К слову, американский генерал назвал первую линию обороны россиян главной и добавил, что оккупанты готовили укрепление много месяцев.

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"Эшелон обороны – это огромное количество инженерных конструкций, забетонированных стационарных точек огня и т.д. Также может быть на 15 километров", – рассказал Подоляк.

Он отметил, когда украинские защитники заходят на первый эшелон российской обороны, нужно еще многое разрушить и уничтожить внутренне в этом эшелоне.

Проходить километры внутреннего в первом эшелоне обороны. Вторые-третьи (эшелоны – 24 Канал) будут немного иначе. Они будут не столь фундаментальны, как первый. Это будет немного проще,

– подчеркнул Подоляк.

Однако, во-первых, защитники должны вгрызаться в оборону и после этого уничтожать врага дальше. Для этого нужны соответствующие инструменты в большом количестве.

"Почему? Потому что Россия поймет две вещи: уничтожение большого количества живой силы по линиям обороны и уничтожение транспортной возможности подвоза дополнительных резервов и ресурсов", – добавил советник руководителя ОП.

То есть одновременно нужно уничтожать все, что есть в Крыму, Токмаке или Мелитополе. Чтобы оккупанты не могли через эти логистические центры подбрасывать свежий резерв и проводить ротации.

Во-вторых, нужно максимально жестоко уничтожать большое количество живой силы врага, которая находится в первом эшелоне обороны.

"Эти две задачи, мне кажется, сегодня наши ребята выполняют просто блестяще", – подчеркнул Михаил Подоляк.

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Украина борется одна

Он добавил, что сейчас Украина уничтожает все, что касается российского агрессивного потенциала, которым Россия 20 лет пугала всю Европу. А также активно это использовала на Африканском континенте, снижая там присутствие европейцев.

Кроме того, страна-агрессор это использовала на Ближнем Востоке, пугая все страны, которые имеют определенные интересы. Сегодня Украина одна выполняет ту работу, о которой еще вчера боялись даже подумать огромные страны разных континентов.

Все, что происходит, идет абсолютно в рамках плана, прописанного Генеральным штабом, в который вносятся определенные коррективы и т.д.,

– отметил советник руководителя Офиса Президента.

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