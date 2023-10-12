Возможности есть всегда: как на боевые действия повлияет изменение погодных условий

Погодные условия оказывают влияние на боевые действия, в частности на продвижение техники, но ко многим факторам наши военные уже привыкли. Они знают, что делать, чтобы продолжать контрнаступление и осенью, и зимой.

Погода влияет даже на каждого отдельного солдата, потому что в холоде воевать хуже, чем когда на улице тепло. Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко, добавив, что боевые действия все-таки можно вести.

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На что влияют погодные условия

В последние недели мы почувствовали наступление сильных ветров. Они оказывали влияние на некоторые типы летательных аппаратов, поэтому их уже не столь эффективно можно было применять. К примеру, летать FPV дронами при сильном ветре довольно сложно, особенно на дальние расстояния.

Воевать можно, выбирать погоду тоже. У всех бойцов сегодня открытая погода и мы знаем, в какой день можно лететь, а в какой нет. Но это лишь один из примеров, а таких погодных факторов много,

– рассказал народный депутат.

Роман Костенко объяснил, как повлияет погода на боевые действия: смотрите видео

Костенко добавил, что боевые действия можно вести, но они будут не такими активными, как летом или весной. На активности врага погода также отразится.

"Это оказывает влияние, но, на мой взгляд, сидеть в обороне в такую погоду лучше, чем наступать", – сказал народный депутат.

Что происходит на фронте