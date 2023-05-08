Военный эксперт Петр Черник отметил, что такие громкие заявления, когда мы еще находимся в ожидании наступления, могут быть частью информационно-психологической операции. Они ведь имеют место в этой войне. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Контрнаступление состоится неизбежно
Черник предположил, что это может быть стратегией нашего политического и военного руководства по запутыванию противника, чтобы он не понимал, где, когда и при каких обстоятельствах мы начнем освобождать наши земли.
Это произойдет неизбежно. Моя личная позиция, что в цикле лето – начало осени состоятся самые серьезные крупные военные операции. И мы можем даже дойти до точки перелома,
– отметил военный эксперт.
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Но как оно будет в реальности – нужно отпустить это на откуп наших военных.
"И пусть хорошие новости к нам поступают естественным путем. Удовольствие разочарования лучше, чем его горечь", - подчеркнул Петр Черник.
Тактика Украины "туман войны" накануне контрнаступления
- Le Monde сообщает, что украинцы используют тактику "туман войны" против России. Журналисты объясняют, что этот термин определил прусский генерал Карл фон Клаузевиц. "Туман войны" – это неопределенность происходящего и как это воспринимают участники войны.
- Издание отмечает, что украинцы очень хорошо владеют этой тактикой, и она позволяет обеспечить безопасность контрнаступления. В качестве примера применения "тумана войны" журналисты приводят увеличение в последнее время количества атак БпЛА по российским позициям на оккупированных территориях и в российском тылу. А также увеличение количества диверсий.
- Как пишут в Le Monde, такие действия заставляют российское руководство делать выбор: защищать ли все и ослабить себя, или сосредоточиться на определенных местах, при этом оставить без внимания другие.