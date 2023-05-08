Военный эксперт Петр Черник отметил, что такие громкие заявления, когда мы еще находимся в ожидании наступления, могут быть частью информационно-психологической операции. Они ведь имеют место в этой войне. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Контрнаступление состоится неизбежно

Черник предположил, что это может быть стратегией нашего политического и военного руководства по запутыванию противника, чтобы он не понимал, где, когда и при каких обстоятельствах мы начнем освобождать наши земли.

Это произойдет неизбежно. Моя личная позиция, что в цикле лето – начало осени состоятся самые серьезные крупные военные операции. И мы можем даже дойти до точки перелома,

– отметил военный эксперт.

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Но как оно будет в реальности – нужно отпустить это на откуп наших военных.

"И пусть хорошие новости к нам поступают естественным путем. Удовольствие разочарования лучше, чем его горечь", - подчеркнул Петр Черник.

Обратите внимание! Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов также отметил, что пропаганда предоставляет россиянам ложную информацию о положении вещей на местах накануне наступления ВСУ. Он подчеркнул, что война будет выиграна на земле, а не на экранах телевизоров, не в Интернете. Поэтому Россию ждет неизбежная военная катастрофа.

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