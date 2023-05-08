Військовий експерт Петро Черник зауважив, що такі гучні заяви, коли ми ще перебуваємо в очікуванні наступу, можуть зокрема бути частиною інформаційно-психологічної операції. Адже вони мають зміст у цій війні. Про це він розповів 24 Каналу.

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Контрнаступ відбудеться неминуче

Черник припустив, що це може бути стратегією нашого політичного і військового керівництва по сплутуванню противника, щоб він не розумів, де, коли і за яких обставин ми почнемо звільняти наші землі.

Це відбудеться неминуче. Моя особиста позиція, що у циклі літо – початок осені відбудуться найсерйозніші великі воєнні операції. І ми можемо навіть дійти до точки перелому,

– відзначив військовий експерт.

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Але як воно буде в реальності – треба відпустити це на відкуп наших військових.

"І нехай хороші новини до нас надходять природним шляхом. Приємність розчарування краще, ніж його гіркота", – наголосив Петро Черник.

Зверніть увагу! Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов також зазначив, що пропаганда надає росіянам неправдиву інформацію про стан речей на місцях напередодні наступу ЗСУ. Він наголосив, що війна буде виграна на землі, а не на екранах телевізорів, не в інтернеті. Тому на Росію чекає неминуча військова катастрофа.

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