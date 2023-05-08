Військовий експерт Петро Черник зауважив, що такі гучні заяви, коли ми ще перебуваємо в очікуванні наступу, можуть зокрема бути частиною інформаційно-психологічної операції. Адже вони мають зміст у цій війні. Про це він розповів 24 Каналу.
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Контрнаступ відбудеться неминуче
Черник припустив, що це може бути стратегією нашого політичного і військового керівництва по сплутуванню противника, щоб він не розумів, де, коли і за яких обставин ми почнемо звільняти наші землі.
Це відбудеться неминуче. Моя особиста позиція, що у циклі літо – початок осені відбудуться найсерйозніші великі воєнні операції. І ми можемо навіть дійти до точки перелому,
– відзначив військовий експерт.
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Але як воно буде в реальності – треба відпустити це на відкуп наших військових.
"І нехай хороші новини до нас надходять природним шляхом. Приємність розчарування краще, ніж його гіркота", – наголосив Петро Черник.
Тактика України "туман війни" напередодні контрнаступу
- Le Monde повідомляє, що українці використовують тактику "туман війни" проти Росії. Журналісти пояснюють, що цей термін визначив прусський генерал Карл фон Клаузевіц. "Туман війни" – це невизначеність того, що відбувається і як це сприймають учасники війни.
- Видання зазначає, що українці дуже гарно володіють цією тактикою, і вона дозволяє надати безпеку контрнаступу. Як приклад застосування "туману війни" журналісти наводять зростання в останній час кількості атак БпЛА по російських позиціях на окупованих територіях і в російському тилу. А також збільшення кількості диверсій.
- Як пишуть в Le Monde, такі дії змушують російське керівництво робити вибір: чи захищати все та послабити себе, чи зосередитись на певних місцях, при цьому залишити без уваги інші.