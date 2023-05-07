Як зазначається в статті Le Monde, термін "туман війни" теоретично обґрунтував прусський генерал Карл фон Клаузевіц. Мається на увазі невизначеність того, що відбувається, яку відчувають учасники бойових дій.

Дивіться також Україна вважає очікування від контрнаступу завищеними: що це означає

Річ у тім, що важливо забезпечити безпеку контрнаступу. За словами французького журналіста та дослідника Центру аналізу та прогнозування міжнародних ризиків Джозефа Анротена, українці дуже здатні в цій грі. За його словами, українська армія нарощує зусилля, щоб розвіяти цей туман.

Як приклад, останніми днями зросла кількість атак безпілотників по російських позиціях не лише на окупованих територіях, а й у Росії. Серед них напади на склад палива в порту Севастополя, термінал на Тамані та Ілійський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Водночас збільшується й кількість диверсій

Так, 1 і 2 травня у Брянській області в результаті підриву на залізниці зійшли з рейок два потяги. 1 травня біля населеного пункту на південь від Санкт-Петербурга була пошкоджена лінія електропередач. 3 травня ФСБ росії оголосила про ліквідацію мережі українських партизанів у Криму.

Крім того, починаючи з середини квітня українські сили проводять незначні бойові дії на всій довжині фронту протяжністю 1,8 тисячі кілометрів. Українці б'ють як на Півночі, так і на Півдні та Сході. Це ставить перед російським Генштабом дилему: чи він вирішує захищати все, ризикуючи бути всюди слабким, чи зосереджує свої сили в певних місцях, що робить інших уразливими.

Ворогу не вистачає "очей"

Аналітики зазначають, що окупантам бракує знань про те, де українці зосереджують свої сили.

Зверніть увагу! У росіян лише 2 військових супутники оптичного спостереження. Вони розташовані на низькій орбіті та не можуть піднятися вище. Українці знають час їх проходження через свою територію і тоді просто ховаються.

Російський парк розвідувальних безпілотників "Орлан" зазнав значних втрат, а літаки-розвідники Іл-20 і Ан-30 рідко наближаються до українського кордону, оскільки бояться українських систем ППО.

Натомість ще з літа 2022 року Київ орендує супутник радіолокаційного спостереження у фінської компанії Iceye. Він дозволяє спостерігати за Землею як вночі, так і під сильною хмарністю. Також з компанією підписано угоду про доступ до якісних знімків з двадцяти інших супутників. Разом з тим, західні союзники також надали українцям доступ до власних супутникових ресурсів.